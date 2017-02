Ingolstadt zu Gast in Frankfurt Mit langem Atem gegen "Vorbild" Eintracht

Die Vorgabe von Trainer Maik Walpurgis für die Partie in Frankfurt ist klar: "Unser Ziel ist es, am Samstag zu punkten." Anders als bei der Last-Minute-Niederlage gegen den FC Bayern soll sich die Mannschaft diesmal belohnen.

"Wir müssen an unserer Chancenverwertung arbeiten, um uns für die Leistungen auch zu belohnen. Wir haben die nötige Qualität!", so Walpurgis vor dem Spiel (Samstag, 15.30 Uhr, Einblendungen live in "Heute im Stadion") in Frankfurt. Recht hat er, schließlich haben die Schanzer am vergangenen Spieltag gegen den FC Bayern nur dank zweier Last-Minute-Tore verloren. Damit es diesmal mit der "Belohnung" klappt, "ist es wichtig, dass wir cool bleiben und einen langen Atem haben", so Ingolstadts Coach. Allerdings muss er dabei auf Moritz Hartmann und Stefan Lex verzichten, die beide ausfallen.

Kittel vor Rückkehr in die Heimat

Dafür hat er einen im Kader, der gegen die Eintracht ganz besonders motiviert ins Spiel geht: Sonny Kittel. "Klar ist es besonders, wenn man zu einem Spiel in die Heimat zurückkehrt", sagte der 24-Jährige. Ihm ist aber auch klar, dass es nicht einfach wird. "Momentan stehen wir unten drin, da wird nicht viel experimentiert", sagte Kittel. Deshalb freut er sich "umso mehr auf jede Minute", die er spielen kann. Schließlich will er der Mannschaft helfen. Das ist auch durchaus nötig. Denn Walpurgis verteilte sogar Vorschusslorbeeren für den Gegner. "Ich habe größten Respekt vor der Arbeit von Niko Kovac. Die Eintracht ist da auch ein Stück weit Vorbild für uns", lobte der Schanzer Trainer.