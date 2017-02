2:0 in Frankfurt Doppeltes Elfmeterglück bringt FCI den Sieg

Maik Walpurgis vertraute seinem Team, welches am vergangenen Spieltag erste in den letzten Minuten gegen den FC Bayern verloren hatte. Der FCI versteckte sich im gegnerischen Stadion keineswegs. Allerdings kämpften die Schanzer einige Zeit erneut mit der Chancenverwertung. Im Gegensatz zu der vergangenen Partie zahlten sich die Bemühungen diesmal aber aus. Mit dem 2:0 entführten die Oberbayern drei wertvolle Punkte aus Frankfurt für den Kampf um den Klassenerhalt.

Leckie bekam nicht genug Druck hinter den Ball (3. Minute), sonst wäre eine Führung durchaus drin gewesen. Nach einer knappen Viertelstunde verhinderte der Abseitspfiff seinen Treffer. In der 26. Minute zappelte der Ball dann aber doch im Kasten der Eintracht. Romain Bregerie traf zum 1:0. Nach einer von Dario Leszcano mit dem Kopf verlängerten Ecke wurde der Ingolstädter Abwehrspieler sträflich allein gelassen und konnte unbedrängt zu seinem ersten Bundesligatreffer einnetzen. In der 35. Minute konnte David Abraham Ingolstadts Angriffsbemühungen nur durch ein Foul mit der offenen Sohle abwehren und kassierte dafür die rote Karte. Die Schanzer hingegen standen gut geordnet in ihrer Defensive.

Ein gehaltener und ein verwandelter Elfmeter

Die zweite Halbzeit konnte der FC Ingolstadt also in Überzahl angehen. Dennoch benötigten die Schanzer eine gehörige Portion Glück, um die Führung zu behalten. Nachdem Rebic im Strafraum über FCI-Keeper Martin Hansen gefallen war, entschied Schiedsrichter Guido Winkmann auf Elfmeter. Doch Makato Hasabe konnte den Strafstoß nicht verwandeln. Hansen, der nach dem Zusammenstoß sogar behandelt werden musste, hielt den Elfer, der Nachschuss ging an den Querbalken.

In der 67. Minute zeigte der Referee schon wieder auf den Punkt, diesmal aber zu Gunsten der Oberbayern. Und im Gegensatz zum ersten Elfer, saß dieser. Pascal Groß hämmerte das Leder in den Frankfurter Kasten. Anstatt die Führung in Überzahl ruhig nach Hause zu bringen, dezimierten sich die Schanzer selbst. Leckie sah nach einem Einsatz mit hohem Bein gegen Abraham die rote Karte. Und so ging die Partie nach Platzverweisen unentschieden aus. Doch immerhin die drei Punkte ließ sich der FC Ingolstadt nicht mehr nehmen.

Eintracht Frankfurt - FC Ingolstadt 0:2 (0:1)

Frankfurt: Hradecky - Chandler, Abraham, Vallejo (45. Hector), Oczipka - Mascarell, Hasebe - Barkok (63. Blum), Rebic - Seferovic, Meier (83. Tawatha). - Trainer: Kovac

Ingolstadt: Hansen - Marvin Matip, Tisserand (61. Roger), Bregerie - Morales, Cohen (90.+3 Kittel) - Hadergjonaj, Suttner - Leckie, Groß - Lezcano (89. Hinterseer). - Trainer: Walpurgis

Tore: 0:1 Bregerie (26.), 0:2 Groß (69., Foulelfmeter)

Besondere Vorkommnisse: Hansen hält Foulelfmeter von Hasebe (56.)

Gelbe Karten: Mascarell (10), Rebic (6), Hector (3), Chandler (4)

Rote Karten: Abraham wegen groben Foulspiels (34.) - Leckie wegen groben Foulspiels (81.)

Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken)

Zuschauer: 46.300