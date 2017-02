Last-Minute Bayern-Sieg Schanzer ohne Glück

Der FC Bayern hat mit einem späten 2:0-Sieg beim FC Ingolstadt seine Tabellenführung weiter ausgebaut. Die Schanzer hielten die Partie bis zum Schluss offen und kassierten die Tore erst in der Nachspielzeit.

Das war eine eine schwache Generalprobe für das Champions-League-Duell gegen Arsenal, aber eine kämpferisch überzeugende Leistung des FC Ingosltadt. Es reichte für die Bayern durch die späten Tore von Arturo Vidal (90.) und Arjen Robben (90.+1) dennoch zu einem schmeichelhaften 2:0-Erfolg.

Die Münchner zeigten ihre derzeit gewohnten Mängel. Es fehlten in der Offensive die zündenden Ideen und auch das Tempo, um die Schanzer vor unlösbare Aufgaben zu stellen. Ingolstadt zeigte keinen Respekt und attackierte die Bayern sehr robust. Der Außenseiter machte klar, dass die Münchner im mit 15.000 Zuschauern ausverkauften Sportpark nicht im Spaziergang gewinnen würden - und präsentierte sich auf Augenhöhe.

"Es war heute verdammt schwer. Ingolstadt hat es gut gemacht und auf dem Platz war es wirklich schwer ein Kurzpassspiel aufzubauen. Da waren wir sehr vorsichtig." Philipp Lahm

Erst in der 20. Minute hatte Robert Lewandowski die erste klare Gelegenheit. Nach einem Heber des Polen über FCI-Torwart Martin Hansen rettete jedoch Marvin Matip auf der Linie. Die Bayern danach weiterhin zwar spielbestimmend, aber nicht zwingend und immer noch alles andere als fehlerlos und so stand es zur Halbzeit 0:0.

Die Ingolstädter waren auch nach der Pause ein unangenehmer Gegner. Daran änderte eine große Möglichkeit von Thomas Müller (47.) nichts. In Sachen Kampfkraft und Einsatzbereitschaft hatte der Gastgeber sogar Vorteile. Bis in die Schlussphase hinein fanden die Münchner kein entscheidendes Durchkommen. Lewandowski traf in der 83. Minute die Latte, bevor Vidal und der eingewechselte Robben doch noch trafen.

FC Ingolstadt 04 - Bayern München 0:2 (0:1)

FC Ingolstadt 04: Hansen - Matip, Tisserand, Bregerie - Hadergjonaj, Morales, Cohen, Suttner - Groß (79. Lex), Leckie (89. A. Jung) - Lezcano (74. Hinterseer)

Bayern München: Neuer - Lahm (80. Rafinha), Javi Martinez, M. Hummels, Alaba - Kimmich (74. Robben), Xabi Alonso (65. Douglas Costa), Ar. Vidal - T. Müller, Thiago - Lewandowski

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin) -

Zuschauer: 15200 (ausverkauft)

Tore: 0:2 Robben (90.+1), 0:1 Ar. Vidal (90.)

Gelbe Karten: Bregerie (2), Groß (3) / Lewandowski (2)