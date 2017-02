Derby FC Ingolstadt - FC Bayern Jeder will natürlich siegen - was auch sonst?

Der FC Ingolstadt ist derzeit Tabellenvorletzter - mit einem Sieg gegen den großen FC Bayern könnten die Schanzer die Abstiegsplätze verlassen. "Alles andere als ein Bayern-Sieg wäre eine Überraschung, aber genau das ist unser Ziel, diese Überraschung zu schaffen. Wir haben nichts zu verschenken", sagte FCI-Trainer Maik Walpurgis. "Wenn wir unsere Topleistung bringen, wird es für den FC Bayern schwer", fügte er selbstbewusst an.

Dass ein Sieg über den Tabellenführer möglich ist, das hat Ingolstadt bereits im Hinspiel gezeigt, als der FCI die Bayern lange ärgerte, letztlich aber doch mit 1:3 unterlag. Ob Almog Cohen zum Einsatz kommt, ist noch fraglich. Den Mittelfeldspieler plagt eine Innenbanddehnung. Zur Verfügung steht dem FCI-Coach dagegen wieder Offensivspieler Matthew Leckie, der zuletzt wegen einer Prellung gefehlt hatte.

FC Bayern vor der "Woche der Wahrheit"

Arjen Robben: "Woche der Wahrheit"

Die Bayern-Spieler haben vor dem Derby in Ingolstadt bereits den FC Arsenal im Hinterkopf. Für Arjen Robben ist es eine "Woche der Wahrheit". Der 1:0-Zittersieg im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg sei der "erste Schritt" gewesen, "nächste Woche gegen Arsenal kommt der zweite", sagte der Niederländer. Nach der Aufregung um den angekündigten Rückzug von Kapitän Philipp Lahm und den zuletzt dürftigen Vorstellungen steht der Rekordmeister noch mehr in der Pflicht. Trainer Carlo Ancelotti forderte daher von seinen Spielern: "Ich will ein gutes Spiel sehen und gewinnen. Siege helfen uns, um eine bessere Motivation zu haben", sagte er bestimmt.

"Es ist schwierig, weil Ingolstadt eine gute Mannschaft ist. Sie spielen mit viel Intensität und sie sind sehr gut im Zweikampf. Wir müssen bereit sein." Carlo Ancelotti

Motivationsprobleme befürchtet er bei seinen Stars angesichts des anstehenden Schlagers gegen Arsenal nicht. "Wir sind bereit", sagte der Italiener und will auch mit seiner Aufstellung zeigen, wie ernst der FC Bayern das Derby beim kleinen Nachbarn nimmt: "Es wird die beste Aufstellung für dieses Spiel sein. Ich denke noch nicht an das Arsenal-Spiel." Über den angekündigten Abschied seines Kapitäns Philipp Lahm ist Ancelotti erwartungsgemäß "nicht glücklich. Aber es ist seine Entscheidung. Wir müssen das respektieren." Auswirkungen auf die aktuelle Spielzeit befürchtet der Bayern-Coach nicht: