0:1 bei Hertha BSC Schwache Ingolstädter zurück im Keller

Ganz ehrlich? Diese Partie hatte eigentlich gar keinen Sieger verdient. Auch die Berliner taten sich schwer, hatten nur Glück, dass Genki Haraguchi seine Chance zum 1:0 nach nur 60 Spielsekunden nutzte. Der FCI fand nach dem Rückstand aber keine Mittel, das Spiel noch zu seinen Gunsten zu drehen. So rutschten die Schanzer wieder auf den 17. Tabellenplatz ab. Die Hertha darf weiter von der Champions League träumen.

Berliner Blitzstart zermürbt FCI

Die Hertha erwischte vor nur 33.425 Zuschauer neinen Blitzstart in die Partie: Zunächst konnte Ingolstadts Roger den Ball in der eigenen Hälfte einen Ball nicht annehmen. Das nutzte Kalou, der sich den Ball schnappte, bis in den Strafraum lief und dann querlegte. Haraguchi hatte dann keine Mühe mehr, die Kugel zum 1:0 im Tor unterzubringen.

"Wir müssen gewinnen", hatte Hertha-Coach Pal Dardai nach den Pleiten gegen Bayer Leverkusen (1:3) und den SC Freiburg (1:2) zum Start ins Jahr gefordert. Von einer Krise wollte der Ungar zwar noch nichts wissen, allerdings ist die Erinnerung an die bittere Vorsaison noch ganz frisch. Da hatte die Alte Dame mit einer ganz schwachen Rückrunde den fast schon sicheren Europapokalplatz noch verspielt.

FCI zu passiv - Hertha harmlos

Nach dem glänzenden Start sah es gut aus. Gegen tief stehende Ingolstädter gab es in der Folge allerdings kaum Chancen, selbst taten auch die Gäste in einer ereignisarmen und zerfahrenen ersten Halbzeit nicht viel für ein Tor. Vor der Pause gab es kaum weitere Torchancen. Nach dem Wechsel drängte Hertha auf den zweiten Treffer, Valentin Stocker scheiterte jedoch aus kurzer Entfernung (49.).

Ingolstadt bemühte sich zwischenzeitlich um ein strukturiertes Offensivspiel und hatte durch Dario Lezcano (65.) und Markus Suttner (70.) halbwegs gute Möglichkeiten, insgesamt war das Niveau der Begegnung jedoch enttäuschend schwach.

Hertha BSC - FC Ingolstadt 04 1:0 (1:0)

Berlin: Jarstein - Pekarik, Langkamp, Brooks, Mittelstädt - Lustenberger, Darida - Haraguchi, Stocker (63. Schieber), Kalou (79. Esswein) - Ibisevic (90.+1 Torunarigha). - Trainer: Dardai

Ingolstadt: Hansen - Marvin Matip, Roger (66. Kittel), Bregerie - Christiansen (66. Hinterseer), Morales - Hadergjonaj, Suttner - Groß, Jung (76. Leipertz) - Lezcano. - Trainer: Walpurgis

Tor: 1:0 Haraguchi (2.)

Zuschauer: 33.425

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)