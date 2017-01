Ingolstadt gegen HSV Schicksalsbegegnung? Von wegen!

Für die Schanzer geht es am Samstag (15.30 Uhr) gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Hamburger SV. Ingolstadts Trainer Maik Walpurgis geht das "Sechs-Punkte-Spiel" mit viel Euphorie an.

Eigentlich müssten die Schanzer mächtig aufgeregt sein. Schließlich erwarten sie am Samstag ihren direkten Tabellennachbarn Hamburger SV (Anstoß: 15.30 Uhr/"Heute im Stadion" berichtet live in Einblendungen). Erst Recht nach der bitteren Last-Minute-Niederlage zuletzt auf Schalke. Denn bei den Königsblauen hatten sie sich den Bundesliga-Dino schon zurecht gerückt und bis zur 90. Minute sogar vom Relegationsplatz verdrängt. Doch anstatt über Burgstallers Gegentreffer in der Nachspielzeit zu jammern, geht Trainer Maik Walpurgis zusammen mit seinem Team einfach "mit großer Lust“ in die Rückrunde: "Es ist toll, dass wir zum Heimspielauftakt gleich ein richtiges Highlight haben!"

"Wir müssen schauen, dass wir positiv sind, Lust auf Fußball haben und die Überzeugung haben, Fußball zu spielen. Dann kommt der Erfolg von ganz alleine." FCI-Coach Maik Walpurgis

Strafraum ins Visier genommen

Schließlich „waren wir bis zum Sechzehner schon richtig gut“, sagte der Trainer. Jetzt müsse nur noch „der Rest mit der letzten Überzeugung positiv gestaltet werden“, gibt er als Devise aus. Auch Kapitän Marvin Matip setzt auf "Ruhe und Geschlossenheit" als große Stärke des Tabellenvorletzten.

Außer Hartmann und Tisserand alle an Bord

FCI-Kapitän Marvin Matip

Fehlen wird Moritz Hartmann wegen einer Verletzung im Oberschenkel. Der Torjäger fällt sogar mehrere Wochen aus. Auch auf Marcel Tisserand müssen die Schanzer gegen den HSV verzichten. Er ist für die Republik Kongo noch beim Afrika-Cup im Einsatz. Ansonsten hat Walpurgis aber viele Optionen. "Unsere Jungs brennen und jeder hat seine Chance", sagte er.

Doch auch ein "Sechs-Punkte-Spiel"

Den Rechenschieber haben die beiden Mannschaften aber trotz aller Zuversicht nicht aus der Hand gelegt. "Wir können mit einem Sieg auf den 16. Platz springen und können nahe an den 15. herankommen", sagte Walpurgis. Und auch dem gegnerischen Torhüter ist klar, dass es jetzt um die Wurst geht. "Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel, die Bedeutung müssen wir nicht kleinreden. Die direkten Duelle sind im Abstiegskampf die entscheidenden", sagte Christian Mathenia über die Begegnung bei den Schanzern.