3:1 im Kellerduell Ingolstadt lässt dem HSV keine Chance

"Wir müssen schauen, dass wir positiv eingestellt sind, Lust auf Fußball und die Überzeugung haben, Fußball zu spielen. Dann kommt der Erfolg von ganz alleine", sagte FCI-Coach Maik Walpurgis vor dem Spiel. Der Satz kam bei seinen Spielern an: Der FC Ingolstadt war die dominierende Mannschaft im Kellerduell gegen den HSV und ging bereits in der 13. Minute durch Pascal Groß in Führung. Es war ein sehenswerter Treffer: Mit dem Außenrist zog er aus spitzen Winkel ab und ließ dem HSV-Keeper Christian Mathenia keine Chance. Nur zehn Minuten später erhöhte Markus Suttner mit einem präzise geschossenen Freistoß auf 2:0.

Schanzer über weite Strecken entschlossener

Ingolstadt präsentierte sich entschlossener als die Hanseaten und hatte den HSV über weite Strecken voll im Griff. Von den Gästen war wenig zu sehen, sie brachten den Ball einfach nicht aufs Tor. Kurz nach Wiederanpfiff gab es nach einem Foul von Dennis Diekmeier an Groß Elfmeter, den Almog Cohen sicher zum 3:0 verwandelte. Auf der Gegenseite dann endlich mal eine Antwort des HSV: Gideon Jung kam halbrechts im Sechzehner zum Schuss. Doch FCI-Torwart Martin Hansen boxte die Kugel aus dem Strafraum.

So richtig war weiter nicht zu erkennen, wie die Hamburger das Spiel noch drehen wollten - keiner der elf Akteure konnte ein Zeichen setzen. So fiel der 1:3-Anschlusstreffer durch Gotoku Sakai in der 63. Minute etwas überraschend. Das Tor machte den Gästen Mut. Plötzlich kam der HSV öfter gefährlich vor das Schanzer-Tor, doch die Ingolstädter Verteidigung hielt den Angriffen stand.

FC Ingolstadt - Hamburger SV 3:1 (2:0)

Ingolstadt: Hansen - Marvin Matip, Roger, Bregerie - Morales, Cohen - Hadergjonaj, Suttner - Leckie (43. Jung), Groß (90.+2 Levels) - Lezcano (87. Hinterseer)

Trainer: Walpurgis

Hamburg: Mathenia - Gotoku Sakai, Papadopoulos, Mavraj, Santos - Ostrzolek (46. Gideon Jung), Holtby - Waldschmidt (46. Diekmeier), Gregoritsch (68. Nicolai Müller), Kostic - Wood

Trainer: Gisdol

Schiedsrichter: Markus Schmidt (Stuttgart)

Tore: 1:0 Groß (14.), 2:0 Suttner (22.), 3:0 Cohen (47. Foulelfmeter), 3:1 Gotoku Sakai (63.)

Zuschauer: 14.549

Gelbe Karten: - Papadopoulos, Gotoku Sakai (5