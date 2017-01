Schalke - FCI 1:0 Ingolstadt verliert in letzter Minute

Es war ein ausgeglichenes Spiel. Schalke war zwar engagiert, kam allerdings kaum zu richtigen Torchancen. Zu gut standen die Ingolstädter hinten drin. Dazu zeigten sie auch immer wieder mutige Entlastungsangriffe. Lange sah es nach einem Unentschieden aus, ehe Schalkes Neuzugang Guido Burgstaller den Knappen den 1:0-Sieg sicherte. Aber für die Schanzer folgt die nächste Chance im Kampf um den Klassenerhalt. Dann empfangen sie den Hamburger SV, der nach seiner Niederlage in Wolfsburg nur einen Punkt entfernt auf dem Relegationsplatz steht.

FCI erkämpft sich Vorteile

Die Hausherren wollten von Anfang an das Spiel eigentlich an sich reißen. Leon Goretztka kam zu drei Chancen in Folge, die er aber nicht verwerten konnte. Nach zehn Minuten trauten sich die Schanzer aber auch in den Strafraum der Gäste. Pascal Groß brachte die Kugel bei einem Freistoß in den Strafraum, aber Schalkes Keeper Ralf Fährmann konnte sie sicher abfangen. Nach 26 Minuten hatte Almog Cohen in zentraler Position vor dem Sechzehner eine richtig gute Chance, die hätte er machen müssen. Auf einmal hatten die Gäste sogar Spielvorteile.

Siegtreffer durch Schalkes Neuzugang Burgstaller

Bei Schalke saßen die Neuzugänge Holger Badstuber (FC Bayern) und Guido Burgstaller (1. FC Nürnberg) zunächst auf der Bank. Der ehemalige fränkische Stürmer kam aber kurz nach dem Seitenwechsel auf den Platz. Doch auch dieser Offensivimpuls Markus Weinzierls brachte dem Spielaufbau lange keine wesentliche Besserung. Auch als Benedikt Höwedes in der 64. Minute auf der rechten Strafraumseite auftauchte, konnte Cohen ohne jeglichen Kompromiss klären. Max Meyer musste runter, für ihn kam Donis Avdijaj. Die erste wirklich hochkarätige Chance für die Königsblauen hatte Burgstaller nach 69 Minuten, er köpfte aber neben das Tor. Auch nach 80 Minuten stellte sich die Königsblaue Offensive höchst stümperhaft an, in der Abwehr des FCI konnte Marvin Matip mühelos klären. Burgstaller brachte den Ball nicht einmal ins Tor, obwohl er den FCI-Torhüter Martin Hansen bereits ausgespielt hatte. In der Nachspielzeit schaffte er das dann doch noch: Ihm gelang der - eigentlich unverdiente - Siegtreffer.

FC Schalke 04 - FC Ingolstadt 1:0 (0:0)

FC Schalke 04: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic - Schöpf, Geis (46. Burgstaller), Aogo (85. Konopljanka), Kolasinac - Goretzka, Meyer (67. Avdijaj) - Choupo-Moting

FC Ingolstadt 04: Hansen - Matip, Roger, Bregerie - Hadergjonaj, Cohen, Morales, Suttner - Groß (75. A. Jung), Leckie - Lezcano (90.+1 Leipertz)

Tore: 1:0 Burgstaller (90.+2)

Gelbe Karten: Nastasic (3)

Zuschauer: 58004

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)