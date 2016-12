Schweres Auswärtsspiel für Ingolstadt Walpurgis: "Wir müssen gut aufpassen"

Ingolstadts Coach Maik Walpurgis hat sich von Bayer Leverkusen ein ganz genaues Bild gemacht. Der 43-Jährige beobachtete das Team von Trainer Roger Schmidt am Sonntag beim eher schmeichelhaften 1:0 gegen den FC Schalke 04. "Bayer ist unheimlich stark in der Offensive. Sie schalten klasse um und spielen extrem aggressiv, das wird richtig schwer", warnte Walpurgis vor dem Gastspiel der wiedererstarkten Schanzer am Sonntag (17.30 Uhr). Es gehe bei Bayer "unheimlich schnell in die Spitze, wir müssen gut aufpassen".

"Wenn der Gegner in der Champions League ungeschlagen ist, beantwortet das alle Fragen bezüglich der Qualität." Maik Walpurgis

Walpurgis' Bilanz: Vier Spiele, sieben Punkte

Die Qualität beim FC Ingolstadt hat sich wieder erhöht. Nach der Trennung vom erfolglosen Markus Kauczinski konnte Walpurgis aus vier Spielen mit dem ehemaligen Schlusslicht sieben Punkte holen. Zuletzt glückte den Schanzern sogar ein 1:0 gegen den damaligen Spitzenreiter RB Leipzig um den früheren Ingolstädter Trainer Ralph Hasenhüttl. Mit einer Dreierkette überraschte dort Walpurgis seinen Vor-Vorgänger. Ob er nun wieder auf eine Defensive mit Marvin Matip, Roger und Marcel Tisserand zurückgreift, ließ der Herforder offen. "Die Dreierkette gehört zu unserem Repertoire, sie ist eine Option, und wir haben keine Angst sie wieder einzusetzen", erklärte er.

"Wir haben hervorragend trainiert und sind heiß auf unser letztes Auswärtsspiel." Maik Walpurgis

Wer steht im Tor?

Klare Aussagen zur Aufstellung lieferte Walpurgis ebenfalls nicht. Fest steht, dass nach seiner Gelb-Roten Karte Angreifer Mathew Leckie fehlen wird. Roger klagte unter der Woche über muskuläre Probleme, wird aber wohl auflaufen können. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter Offensivmann Moritz Hartmann, der unter einer muskulären Verhärtung leidet. Nach Wadenproblemen dürfte Verteidiger Romain Brégerie am Samstag im Abschlusstraining dabei sein und dann auch im Kader stehen.

Wäre bereit für eine Rückkehr ins Tor: Martin Hansen

Wer wird aber gegen Bayer im Tor stehen? Der Däne Martin Hansen jedenfalls ist bereit für seine Rückkehr. Der 26-Jährige musste nach einem Schlag in die Kniekehle beim Sieg gegen Leipzig zunächst pausieren, ist seit Mittwoch aber wieder im Training. "Ich bin zu 100 Prozent fit und bereit für Bayer. Das wird richtig hart für uns", sagte er. Hansen war gegen Leipzig verletzungsbedingt gegen Ørjan Nyland ausgewechselt worden. Beide machten ihre Sache gut, der Däne hat allerdings seit dem 10. Spieltag stets den Vorzug vor dem Norweger erhalten. Hansen selbst will persönliche Interessen zurückstecken. "Jeder weiß, dass es um das Team geht, nicht um einzelne Personen."