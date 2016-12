Weitere drei Punkte Favoritenschreck Ingolstadt schlägt auch Bayer

Beide Mannschaften gingen mit 1:0-Siegen im Rücken in die Partie. Für die Gäste aus Bayern ging es gegen den Champions-League-Teilnehmer nur um den nackten Existenzkampf, während Leverkusen mit einem Dreier den Anschluss an die oberen Plätze halten wollte. Während Leverkusens Trainer Roger Schmidt seine Startelf gleich auf fünf Positionen tauschte, veränderte FCI-Coach Maik Walpurgis sein Team nur auf einer Position: Für den Gelb-Rot-gesperrten Mathew Leckie stand Markus Suttner auf dem Platz. Ingolstadt versteckte sich nicht, kam gut ins Spiel. Die Hausherren schafften es nicht, Ruhe auszustrahlen.

Morales erzielt sein 1. Saisontor

Torschütze Alfredo Morales

Alfredo Morales nutzte die erste Torchance des Duells zum glücklichen aber nicht unverdienten 1:0: Nach einem Eckball kam die Kugel zu Suttner, der von links außen mit viel Tempo nach innen flankte, wo Morales sechs Meter vor dem Tor völlig freistehend hochsteigen konnte. Die Werkself wurde erbarmungslos von den eigenen Anhängern ausgepfiffen. Kein Wunder, die Fans sahen erst in der 35. Minute den ersten Torschuss ihres Teams. Die Schanzer ließen Bayer bis zur Pause nicht mehr zur Entfaltung kommen.

Erstklassiges Spiel in der BayArena

Schmidt reagierte und brachte mit dem Seitenwechsel Julian Brandt für Baumgartlinger und Wendell für Danny da Costa. Besserung brachten diese Wechsel aber erst einmal nicht ins leblose Leverkusener Spiel. Im Gegenteil: Der Chilene Charles Aranguiz brachte FCI-Abwehrspieler Anthony Jung mit einem Bodycheck zu Fall und sah dafür die Gelb-Rote Karte. Ingolstadt damit ab der 49. Minute in Überzahl, was in der 54. Minute fast zur Vorentscheidung geführt hätte. Marcel Tisserand scheiterte mit einem wuchtigen Kopfball an Bernd Leno im Leverkusener Kasten.

Ingolstadt legt nach

Torschütze Almog Cohen

Die Hausherren schienen wachgerüttelt - statt des Rückstands schafften sie tatsächlich den Ausgleich in der 63. Minute: Fehler von Roger in der Ingolstädter Abwehr im Duell mit Brandt; der junge Nationalspieler zirkelte den Ball zu Admir Mehmedi am langen Eck, der nur noch den Fuß hinhalten musste - 1:1.Leverkusen war in Unterzahl stärker als zuvor mit elf Mann. Aber Ingolstadt wollte sich nicht mit einem Punkt zufrieden geben, rannte mutig an und schlug zurück: Pascal Groß mit einem Zuckerpass zu Almog Cohen, der die Übersicht behielt und platziert ins rechte untere Eck verwandelte. Das zweite Tor des Israelis in dieser Saison. Doppelwechsel beim FCI: Sonny Kittel und Lukas Hinterseer ersetzten Dario Lezcano und Groß. Auch Schmidt brachte mit Kai Havertz nochmal frischen Wind - er kam für Tin Jedvaj, konnte aber nicht mehr für die Wende sorgen. Die Schanzer erspielten sich Chance um Chance, ließen allerdings beste Möglichkeiten zum entscheidenden 3:1 liegen. Das einzige Manko im Spiel der Oberbayern. Während Ingolstadt feiert, wächst der Druck auf Bayer-Trainer Roger Schmidt.

Glücksbringer Walpurgis

Bei den Schanzern läuft es richtig gut seit der Trennung vom erfolglosen Markus Kauczinski. Unter ihrem neuen Trainer holten die sie schon den dritten Sieg, zehn Punkte aus fünf Spielen. Damit schob sich das Walpurgis-Team vom letzten Tabellenplatz auf den Relegationsplatz hoch.

Bayer Leverkusen - FC Ingolstadt 04 | 1:2

Leverkusen: Leno - Jedvaj (82. Havertz), Tah, Dragovic, da Costa (46. Wendell) - Baumgartlinger (46. Brandt), Aranguiz - Calhanoglu, Mehmedi, Kampl - Hernandez.

Trainer: Schmidt

Ingolstadt: Hansen - Marvin Matip, Roger, Tisserand - Morales, Cohen - Hadergjonaj, Suttner - Groß (75. Kittel), Jung (90.+1 Levels) - Lezcano (75. Hinterseer).

Trainer: Walpurgis

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)

Tore: 0:1 Morales (26.), 1:1 Mehmedi (63.), 1:2 Cohen (73.)

Zuschauer: 25.075

Gelb-Rote Karte: Aranguiz wegen wiederholten Foulspiels (49.)

Gelbe Karten: Jedvaj - Tisserand (4), Marvin Matip (2)