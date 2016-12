FCI will gegen Bremen nachlegen Abputzen und "Weitermachen wie bisher"

Voller Selbstbewusstsein reist der FC Ingolstadt nach Bremen. Nicht einmal das unglückliche Remis in Wolfsburg hat dem Schanzer Trainer Maik Walpurgis die Laune verderben können. Gegen den Tabellennachbarn soll der nächste Sieg her.

In der Hansestadt könnten die Ingolstädter ihrem Aufwärtstrend einen wichtigen Baustein hinzufügen. Denn es darum, die zwei Punkte vor den Oberbayern rangierenden Bremer (Samstag, 15.30 Uhr, Einblendungen in Heute im Stadion auf Bayern 1) vom Relegationsplatz zu verdrängen. Und selbst der Nichtabstiegsplatz ist für die zuvor so desolat gestarteten Schanzer in Reichweite: den hat momentan Darmstadt inne - auch nur mit zwei Punkten Vorsprung.

Maik Walpurgis blickt dem Ganzen zwar mit Respekt, aber auch positiv und entschlossen entgegen. Seiner Mannschaft gibt er angesichts der Punktausbeute unter seiner Regie eine einfache Botschaft mit: "Wir wollen natürlich weitermachen wie zuletzt." Der Tabellenvorletzte hat aus den ersten zwei Spielen unter dem Nachfolger des erfolglosen Markus Kauczinski vier seiner insgesamt sechs Punkte geholt.

"Wir haben zwei tolle Wochen hinter uns." FCI-Trainer Maik Walpurgis

Spielkonzept verstanden, fast alle sind fit

Positiv stimmt Walpurgis auch seine Personaldecke. Einzig und allein Innenverteidiger Romain Brégerie fällt im Bremer Weserstadion mit einer Wadenblessur erneut aus. Ansonsten kann der Schanzer Trainer auch in seinem dritten Spiel als Chefcoach dieselbe Startelf aufbieten. Er sieht "keinen Grund zum Wechseln". Braucht er auch nicht. Denn der 43-Jährige hat den Oberbayern in kürzester Zeit ein klares Spielkonzept vermittelt, das wieder an die erfolgreiche vergangene Aufstiegssaison erinnert.