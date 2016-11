Ingolstadt gegen Augsburg Trainer auf beiden Seiten im Visier

Sportchef Thomas Linke vom FC Ingolstadt will Trainer Markus Kauczinski vor dem Derby gegen den FC Augsburg keinen Freifahrtsschein ausstellen. Auch Augsburgs Coach Dirk Schuster gerät zunehmend in die Kritik.

Der Tabellenvorletzte Ingolstadt empfängt am Samstag (15.30 Uhr, Liveeinblendungen in Heute im Stadion) den FC Augsburg. Die Schwaben trennen nach zuletzt vier sieglosen Ligaspielen in Serie nur noch zwei Punkte vom Relegationsplatz. Auf Seiten der Schanzer richtet sich der Zorn des Sportchefs vorerst aber hauptsächlich gegen die "teils harmlos auftretenden" Spieler, so Thomas Linke. Noch scheint er hinter Coach Markus Kauczinski zu stehen: "Das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer ist absolut intakt". Linke betonte im Interview in der Zeitschrift "kicker", dass er jetzt nicht "irgendwelche Parolen raushauen oder von einem Endspiel sprechen" wolle. Anstelle der Ergebnisse wolle er vielmehr bewerten, ob sich die Mannschaft gegen die derzeitige Situation "wehrt, oder auseinanderbricht."

"Den Freifahrtsschein gibt es nicht im Fußball - aber verschiedene Wege, da rauszukommen. Wir werden die Situation immer wieder neu bewerten." Sportchef Thomas Linke

Kauczinski glaubt trotz der Tabellensituation an die Wende. "Ich spüre bei der Mannschaft keine Verkrampfung", betonte er voller Zuversicht. Immerhin ist sein Kapitän Marvin Matip nach Mittelfußproblemen inzwischen wieder ins Training zurückgekehrt. Allerdings ist der Einsatz des Innenverteidigers für das Augsburgspiel noch fraglich.

Schusters Defensivausrichtung geht nach hinten los

Die Schwaben haben gerade eine doppelte Lehrstunde des FC Bayern München hinter sich. "Wir haben uns aber nicht abschlachten lassen", lautete die positive Aussage von Dirk Schuster nach der zweiten 1:3-Niederlage gegen die Münchner binnen weniger Tage. Erneut hat dabei aber Schusters defensive Ausrichtung nicht funktioniert.

Angesichts von insgesamt nur zwei Siegen aus neun Spielen breitet sich bei den Augsburger Fans schlechte Stimmung aus. Nachdem zumindest zwei Verfolger der Schwaben schwere Aufgaben vor sich haben, dürfte ein Absturz auf den Relegationsplatz auszuschließen sein: Der 14. Darmstadt muss nach Leverkusen, Bremen (15.) gastiert auf Schalke und Wolfsburg (16.) muss zum überraschend starken Liga-Neuling Freiburg. Ob solche Rechenspiele aber den Vereinsverantwortlichen gefallen, bleibt zu bezweifeln.