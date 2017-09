Wolfsburg bei den Wiesn-Bayern Mit neuem Trainer gegen den München-Fluch

Das Auswärts-Debüt von Wolfsburgs neuem Coach Martin Schmidt hat es in sich: Es geht zum FC Bayern, in der Wiesnzeit. Dazu haben die Münchner die "Geheimwaffe" Tom Starke reaktiviert. Doch Schmidt weiß, wie man hier punkten kann.

Einen einzigen Punkt holte Wolfsburg in seinen bisherigen Gastspielen seit dem Bundesliga-Aufstieg vor 20 Jahren. Den gab's im Dezember 2001, trotz eines 0:2 schon nach 17 Minuten erkämpften sich die Wölfe noch ein 3:3. Ansonsten erwiesen sich die Niedersachsen als braver Punktelieferant. Auch die Gesamtbilanz in den vergangenen Jahren ist aus Wölfe-Sicht desaströs: Die Bayern gewannen elf der letzten zwölf Duelle, zuletzt gab's auch einige deftige Watschn für den VfL. 2015 und 2016 trafen die Bayern in ihren Heimspielen fünffach, 2017 siegten die Bayern in Wolfsburg beim bislang letzten Aufeinandertreffen 6:0.

Letzter entglittener FCB-Heimsieg geht auf Schmidts Konto

Wolfsburg neuer Trainer Martin Schmidt also mit einer reichlich undankbaren Aufgabe in seinem ersten Auswärtsspiel (Anstoß Freitag, 20.30 Uhr). Mit einem 1:1 gegen Bremen ist der Andries-Jonker-Nachfolger unter der Woche in seinen neuen Job gestartet. So richtig in der Spur hat er seine neuen Klub nach wenigen Tagen noch nicht. Was aber Schmidts Bonus ist: Er weiß, wie man Punkte aus München entführt. Mit seinem Ex-Klub, dem FSV Mainz, war er am 22. April dieses Jahres der Letzte, der den Bayern einen Heimsieg vermieste. 2:2 endete das Duell.

"Das ist schon lange her und spielt keine Rolle mehr", erklärte Schmidt zwar auf der Abschluss-Pressekonferenz vor dem Spiel. Dennoch würde er erneut nur zu gerne mindestens einen Punkt mitnehmen: "Wir müssen von Anfang an bewusst eine Chance sehen. Wenn das Spiel beginnt, haben wir schon einen Punkt. Darum müssen wir kämpfen."

35 Tore in den letzten neun Heimspielen

Schmidt hat also einen guten Grund, durchaus optimistisch an die Sache heranzugehen. Wäre da nicht die aktuell starke Form der Bayern. Trainer Carlo Ancelotti wurde schon angezählt, dann folgten furiose Siege gegen Mainz und auf Schalke. Überhaupt: Trotz aller Kritik spielten die Bayern insgesamt nicht so schlecht. Allein 35 Tore in den letzten neun Heimspielen - ein starker Schnitt von 3,88 Treffern pro Spiel - sprechen eine deutliche Sprache. Und dann ist da ja noch die Wiesn-Zeit. Verloren hat der Rekordmeister während des Oktoberfests zuletzt 2010.

"Es wird schwierig gegen Wolfsburg, sie haben einen neuen Trainer, sind motiviert. Wir müssen aufpassen, sagte Bayern-Coach Carlo Ancelotti. Es sei "ein wichtiger Moment in der Saison. Die Atmosphäre ist gut, aber wir wissen: Im Fußball kann jedes Spiel eine Besserung oder Verschlechterung bringen."

Robben zurück und Starke reaktiviert

Damit das so bleibt, kehrt Arjen Robben zurück in den Kader, der bei Schalke 04 wegen eines Infekts gefehlt hatte. Verzichten muss Ancelotti allerdings auf Mittelfeldmann Thiago. Der leicht angeschlagene soll aber im Champions-League-Spiel gegen Paris ebenso wie David Alaba wieder einsatzbereit sein. Außerdem hat der FC Bayern den Torhüter Tom Starke nach dem erneuten Ausfall seines Kapitäns Manuel Neuer abermals aus der Rente geholt. Der 36-Jährige gehört ab sofort als dritter Torwart wieder dem Profikader an, das erste Training mit der Mannschaft hat er bereits absolviert.