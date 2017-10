Wer wird Bayern-Trainer? Guardiola gibt seinen Segen zum Neuen

"Ich habe das heute im Radio gehört und dachte, mein Lieblinsgmoderator erzählt mir einen Schmarrn." So schön können es Kolleginnen zusammenfassen, was derzeit rund um den FC Bayern passiert - und wieder einmal für wilde Spekulationen sorgt. Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola zeigte sich an der Isar bei einer Stippvisite anlässlich des Oktoberfests. Weil sich der Katalane aber auch mit Bayern-Präsident Uli Hoeneß traf, der tags darauf in einem Interview einen verhängnisvollen Satz sagte, erreichen die Trainer-Spekulationen beim deutschen Rekordmeister die nächste Phase.

"Das war ein rein freundschaftliches Treffen. Aber natürlich haben wir uns auch fachlich ausgetauscht. Ich habe ihm auch gesagt, wen wir in den nächsten Tagen präsentieren - und da war er einverstanden", wird Hoeneß in der Münchner Abendzeitung zitiert. Präsident und Ex-Coach hatten sich in einer Schwabinger Osteria zum lockeren Gespräch getroffen, am Rande der Partie der Bayern-Basketballer plauderte Hoeneß dann wenig - und gleichzeitig viel - aus.

Guardiola ist "einverstanden"

"Einverstanden", sei Guardiola also - was natürlich frei interpretierbar ist, und dennoch wieder einmal auf den Ex-Dortmunder Thomas Tuchel hindeutet. Fakt ist: Guardiola und Tuchel gelten seit der Bundesliga-Zeit des Katalanen als Freunde und haben sich öfter zur Fachsimpelei über das Spiel getroffen. Im März 2016 hatte Guardiola Tuchel gar als "einen der besten Trainer der Welt" bezeichnet.

Zudem orientiert sich die fußballerische Handschrift vin Tuchel stark an der Guardiola-Schule. Und selten war der Katzenjammer an der Säbener Straße so groß wie an den letzten Tagen, dass von Guardiolas taktisch anspruchsvollem Fußball unter Ancelotti nicht mehr viel übriggeblieben ist. Also wieder mehr Fußball mit Hirn statt Fußball mit Herz bei den Bayern?

Louis van Gaal - doch mehr als ein Gerücht?

Eingeleitet hatte die Entwicklung, dass der FC Bayern Spiele nicht nur gewinnt, sondern auch mit taktischen Know-How abwickelt, übrigens ein ganz anderer: Louis van Gaal, von 2009 bis 2011 Chefcoach bei den Bayern, und im April 2011 vorzeitig vor die Tür gesetzt. Ex-Kapitän Philipp Lahm nannte van Gaals Spielphilosophie einmal die Grundlage für den Triple-Gewinn der Bayern 2013.

Es wäre nicht das erste Mal, dass der Niederländer ein zweites Mal einen Verein trainiert. Zwar gilt er - genau wie Tuchel - als menschlich nicht einfach. Doch als Übergangstrainer bis zum Saisonende wäre er eine ernstzunehmende Option, vor allem, weil er den aktuell konzeptlosen Münchnern wieder etwas taktisches Gespür einhauchen könnte. Und um bis dahin den Platz für andere Kandidaten freizuhalten: Julian Nagelsmann, Jürgen Klopp oder ein ganz anderer - es dürfte wieder munter spekuliert werden.