Jupp Heynckes legt los "Ordnung und ein anderes Gesicht der Mannschaft"

Für den 72-Jährigen ist der vierjährige Fußball-Ruhestand vorerst beendet. Eigentlich stand sein Entschluss fest, nicht mehr auf die Trainerbank zurückzukehren. Vier wesentliche Gründe haben ihn dann aber doch umgestimmt: Die Freundschaft zu Uli Hoeneß. Die Tatsache, dass er dem FC Bayern München viel zu verdanken hat. Dazu hat er das von ihm gewünschte Trainerteam an seiner Seite – "mit blindem Verständnis füreinander". Zudem habe er Fürsprache in unzähligen E-Mails und Kurznachrichten von ehemaligen Spielern aus ganz Europa erhalten. "Darum freue ich mich mittlerweile auf meine neue Aufgabe, die ja nur befristet ist", sagte Heynckes. Dabei zeigte er sogar Verständnis für die Skeptiker, gab aber auch zu bedenken: "Ich habe den Fußball immer verfolgt, obwohl ich vier Jahre nicht als Trainer aktiv war."

"Die Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen. Aber der Hund hat zweimal gebellt." FCB-Coach Jupp Heynckes

"Entkrampfen" und "ein Team formen"

Der Fußball sei in der Zeit seiner Abwesenheit nicht neu erfunden worden, betonte Heynckes. Allerdings habe sich die Berichterstattung verändert, sie sei immer schnelllebiger geworden. „Eine meiner Aufgaben ist, die schnelllebige Situation zu entkrampfen und zu entschleunigen", betonte er deshalb. Hauptsächlich benötige die Mannschaft jetzt aber mehr Ordnung und die richtige Führung. Deshalb wolle er wieder "ein Team formen" - anstatt "große Ziele zu formulieren". Zugleich betonte er aber das durchaus vorhandene Potenzial der Mannschaft.

"Ich weiß, wie ich die Mannschaft anfassen muss. Ich bin zuversichtlich, dass sie wieder ein anderes Gesicht zeigen wird." FC Bayerns Trainer Jupp Heynckes

"Übergangslösung für die Baustelle FC Bayern"

Der Verein sieht in ihm "den idealen Trainer" in der aktuellen Situation. "Er ist ein Mann, der den FC Bayern in und auswendig kennt", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Präsident Uli Hoeneß betonte, dass durch die Übergangslösung "die Baustelle FC Bayern bis zum Ende der Saison" bereinigt werden könne.

"Wer Hund und Katze befriedet, ist auch in der Lage, den FC Bayern zu führen." Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge

Freiburg, Leipzig, Champions-League und der Classico

Am Nachmittag steht Heynckes erstmals wieder auf dem Trainingsplatz. Für den neuen Münchner Coach ist es ein herausfordernder Start. Den Auftakt bildet die Partie am Samstag in der Münchner Arena gegen den SC Freiburg. In den folgenden drei Wochen stehen dann gleich sieben richtungsweisende Spiele an: darunter zwei Kräftemessen mit Vizemeister RB Leipzig (Pokal und Liga), zwei vorentscheidende Partien in der Champions League gegen Celtic Glasgow und zum Abschluss das Bundesliga-Topspiel bei Spitzenreiter Borussia Dortmund am 4. November.