FC Bayern zu Gast bei Werder Bremen Ancelotti rechnet mit Gegenwehr

Werder Bremen ist so etwas wie ein Lieblingsgegner des FC Bayern - die letzten zwölf Begegnungen konnten die Münchner für sich entscheiden, das Hinspiel wurde mit 6:0 gewonnen. Doch Trainer Ancelotti erwartet diesmal "ein anderes Bremen".

Nach dem mühevollen 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg fordert Carlo Ancelotti von seinen Bayern einen Aufwärtstrend: "Wir haben zwar einen guten Charakter gezeigt, müssen uns aber spielerisch steigern." Da kommt Werder Bremen als vermeintlicher Aufbaugegner scheinbar gerade recht: Die letzten zwölf Spiele haben die Münchner gegen Bremen gewonnen, die letzten fünf sogar ohne Gegentor (22:0).

"Ich gehe trotzdem in das Spiel, um zu gewinnen. Wir haben auch eine realistische Chance." Claudio Pizarro

Der Saisonstart zu Hause war den Münchnern beim 6:0 im Nord-Süd-Klassiker bemerkenswert leicht von der Hand gegangen, ein solches Ergebnis hat der italienische Trainer für den Samstag (15.30 Uhr, Liveeinblendungen bei Heute im Stadion) nicht eingeplant. Ancelotti rechnet diesmal mit Gegenwehr: "Ich denke, dass Bremen sich verändert hat. Wir spielen gegen ein anderes Team."

Duell der besten ausländischen Stürmer

Drei Tore gingen im August auf das Konto von Robert Lewandowski. Gegen Bremen trifft der 28-jährige Pole auch noch besonders gerne: In seinen letzten sieben Bundesligaspielen gegen Werder waren es zehn Tore. Bremen gegen Bayern ist damit auch das Duell der beiden besten ausländischen Angreifer der Ligageschichte. Robert Lewandowski hat 135 Treffer erzielt, Claudio Pizarro 190. Der ehemalige Münchner konnte jedoch in seinen letzten zehn Partien nicht mehr treffen, dennoch hat Ancelotti großen Respekt vor dem 38-Jährigen: "Claudio ist sehr intelligent, einer der besten Stürmer im Strafraum, er hat einen fantastischen Instinkt."

Vidal und Thiago erst gegen Schalke wieder fit

Verzichten müssen die Bayern in Bremen weiter auf Arturo Vidal und Thiago - doch Ancelotti rechnet mit einer baldigen Rückkehr der beiden angeschlagenen Stars. "Ich denke, dass sie nächste Woche wieder trainieren können und für das Schalke-Spiel bereit sind", so der 57-Jährige. Der Rekordmeister spielt am 3. Februar gegen Schalke. Weltmeister Jérôme Boateng fällt dagegen weiterhin verletzt aus.