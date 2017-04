FC Bayern München Tränen trocknen in Wolfsburg

Bei einem Sieg in Wolfsburg und einer gleichzeitigen Niederlage von RB Leipzig (zuhause gegen den FC Ingolstadt) wäre der FC Bayern zum 27. Mal Deutscher Meister. Ingolstadt half den Bayern schon im Hinspiel, als sie RB die erste Saisonniederlage beibrachten und den Bayern so zurück an die Tabellenspitze verhalfen. Der Rekordmeister schickte hinterher Brezen und Weißwürste nach Ingolstadt. Ob bei einem Ingolstädter Erfolg diesmal wieder ein kulinarisches Dankeschön auf die Reise geschickt würde, ist nicht bekannt.

"Die Weißwurst hat natürlich gut geschmeckt. Aber wir spielen am Wochenende natürlich nicht für den FC Bayern, sondern für uns und unsere Punkte." Ingolstadts Trainer Maik Walpurgis

Bayern schauen nur auf sich

Dass das nach dem Ausscheiden in der Champions League und im DFB-Pokal derzeit überhaupt kein Thema ist, zeigt, dass die Bayern vor allem mit sich selbst beschäftigt sind. Nachdem keines der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen werden konnte, ist das auch angebracht. In Wolfsburg muss das Team von Carlo Ancelotti die Kurve kriegen. Dabei sind bis auf Manuel Neuer wohl alle Stammspieler an Bord. Den Stammkeeper vertritt erneut Sven Ulreich.

Bekenntnis zu Ancelotti

Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge fühlte sich bereits bemüßigt, angesichts der aufkommenden Kritik an Trainer Carlo Ancelotti ein Bekenntnis für den Italiener abzugeben: "Carlo ist ein sehr guter und erfahrener Trainer. Seine Vertragslaufzeit (bis 2019, d. Red.) ist bekannt, und darüber wird nicht diskutiert", sagte er der Bild-Zeitung. "Man darf auch nicht vergessen: Vor zwei Wochen standen wir noch mit Note 1+ da! Und es sind Dinge passiert, die man nicht beeinflussen kann: Verletzungen, Schiedsrichterentscheidungen, und manchmal hat auch das nötige Glück gefehlt."

Ancelotti: "Ich muss cool bleiben"

Ancelotti selbst sagte, er verstehe die Kritik und betonte: "Ich muss cool bleiben." Der Vorwurf zu laschen Trainings ließ er nicht gelten: "Das ist nicht wahr." Die Spieler seien glücklich mit den Einheiten, "und selbst, wenn sie nicht glücklich wären: Es wird sich nichts ändern. Das ist meine Philosophie, mein Stil." Allerdings, gab der Coach zu, auch er sei "nicht zufrieden mit dieser Saison". Das Aus im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund (2:3) nehme er auf seine Kappe, jetzt gelte es, "die Bundesliga so schnell wie möglich" zu gewinnen. "Danach, wenn der Ball ruht, können wir über die nächste Saison diskutieren und Anpassungen vornehmen, um besser zu sein."

"Wir müssen mit dem Kopf spielen und nicht schwitzen, um zu schwitzen." Andries Jonker

Abrutschen auf Relegationsplatz droht

Andries Jonker

In Wolfsburg haben sie ganz andere Sorgen. Als Kandidat fürs internationale Geschäft in die Saison gestartet, finden sich die Wölfe plötzlich im Abstiegskampf wieder. Bei nur einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz könnte eine Heimniederlage gegen die Bayern verheerende Auswirkungen haben. Andries Jonker, einst für kurze Zeit auch Interimstrainer bei den Bayern, strahlt noch Ruhe und Zuversicht aus. Das könnte sich bei einer erneuten Heimpleite - es wäre die neunte in dieser Saison - aber schlagartig ändern ...