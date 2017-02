FC Bayern München In Lahms Jubiläumsspiel muss eine Steigerung her

Schalke am Abgrund. Als Champions-League-Aspirant mit dem Sympathieträger Markus Weinzierl als Trainer in die Saison gestartet, sind die Gelsenkirchner an einem gefährlichen Punkt angekommen. Nach unten zur Abstiegszone ist der Abstand deutlich kleiner als nach oben zu den lukrativen Europapokalplätzen. Von Champions-League-Qualifikation spricht auf Schalke sowieso längst niemand mehr.

Schalke: Stürmer verzweifelt gesucht

Nun auch noch eine Stürmermisere, die sich gewaschen hat! Die erste Garde - Breel Embolo, Franco di Santo und Klaas-Jan Huntelaar - fehlen seit Monaten verletzt (Huntelaar trainiert immerhin schon wieder). Die letzten beiden verbliebenen Angreifer sind ebenfalls angeschlagen: Winter-Neuzugang Guido Burgstaller konnte wegen muskulärer Probleme die ganze Wopche nicht trainieren. Eric Maxim Choupo-Moting laboriert an einer Fußverletzung. Ob sie am Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr/"Heute im Stadion" berichtet live in Einblendungen) auflaufen können, entscheidet sich wohl erst kurz vor Anpfiff.

Lahm zieht mit Schweinsteiger gleich

Gute Voraussetzungen also für den nächsten Heimsieg des FC Bayern, der sich Verfolger RB Leipzig (bei Borussia Dortmund) weiter vom Hals halten will und den Vorsprung an diesem Wochenende am liebsten ausbauen würde. Und dann ist da ja auch noch das Wiedersehen mit Holger Badstuber (der aber zunächst wohl nur auf der Bank sitzen wird) und Lahms Jubiläum.

Der 33-Jährige, von dem man immer noch nicht weiß, ob er nun nach dieser Saison den Sportdirektorposten übernimmt oder doch noch ein Jahr spielt, wird in der von Oliver Kahn (632 Partien) angeführten Liste mit Bastian Schweinsteiger gleichziehen. Vor seinem bemerkenswerten Jubiläum freut er sich auf arbeitsreiche Tage, denn das Schalke-Spiel bildet den Auftakt für mehrere Englische Wochen: "Jetzt kann es langsam aufhören mit den normalen Wochen. Die ziehen sich dann immer, bis ein Spiel vor der Tür steht", so Lahm. "Wir freuen uns, dass es nächste Woche endlich so richtig los geht."

Neuer fordert besseres Umschaltspiel und mehr

Franck Ribéry, der sich im Training eine Muskelzerrung zuzog, wird den Bayern ebenso wie der länger verletzte Jérôme Boateng fehlen. Douglas Costa steht auf dem linken Flügel als Ersatz bereit. Egal mit welchem Personal: Torwart Manuel Neuer fordert, dass sich die Mannschaft steigert: "Spielerisch haben wir Luft nach oben. Wir haben schon viel darüber geredet, Nun wollen wir es auch umsetzen." Die Chancen dafür stehen gegen Schalke nicht so schlecht.