FC Bayern in Mainz Ancelotti will nicht weinen

Mainz - da war doch was? Richtig. Vergangene Saison fing sich der FC Bayern München gegen die 05er am 24. Spieltag eine seiner zwei Saison-Niederlagen (1:2) ein. Am Freitag kommt es zur Neuauflage des Duells.

Kein Pokal, keine Champions League, kein Länderspiel - es hätte diese Woche so schön ruhig sein können in München. Doch die Vertragsverlängerung von Franck Ribéry, die Diskussion um den Sportdirektorposten (Philipp Lahm? Max Eberl?) sowie diverse Auftritte von Präsident Uli Hoeneß sorgten dann doch wieder für Gesprächsstoff rund um die Säbener Straße. Und dann ist da ja auch noch die ungewohnte Situation, dass der Rekordmeister momentan Jäger ist und nicht wie gewohnt Gejagter. Der jüngste Sieg gegen Bayer Leverkusen hat die Lage zwar etwas beruhigt. Doch die Tabellenführung von RB Leipzig ist und bleibt ein Thema.

Ein weiterer Ausrutscher in der Auswärtspartie am Freitag (Anstoß: 2030 Uhr) in Mainz, und es könnte ungemütlich werden. Die Bosse sahen sich unter der Woche sogar genötigt, Trainer Carlo Ancelotti demonstrativ den Rücken zu stärken.

So schnell wie möglich zurück an die Spitze

Aber Druck herrsche ja immer beim FC Bayern, sagte Ancelotti im Vorfeld der Partie, die er natürlich gewinnen möchte - nicht nur, weil er sich am Samstag gerne in Ruhe den spanischen Clásico ansehen würde: "Es ist eine große Gelegenheit, um wieder an die Tabellenspitze zu kommen. Wir wollen so schnell wie möglich wieder Erster sein", sagte der Italiener, schränkte aber ein: "Das Wichtigste ist, dass wir am Ende vorne stehen."

"Ob ich den Clásico sehen kann, hängt von unserem Spiel ab. Wenn wir verlieren, muss ich weinen - und dann kann ich das Spiel nicht sehen." Carlo Ancelotti auf die Frage, ob er sich Real Madrid gegen FC Barcelona anschauen werde

Konzentration und Spirit gefordert

Hofft auf Real - Barca vor dem Fernseher: Carlo Ancelotti

Seine Stars nahm Ancelotti nach einer "sehr guten" Trainingswoche in die Pflicht: "Ich erwarte, dass das Team mit Konzentration und Spirit spielt." Das war zuletzt nicht immer so. Die Souveränität der letzten Saison, als man die Liga dominierte, ist weg. Die Gegner wittern wieder eine Chance, versuchen mehr, spielen frecher. Auch die Mainzer trauen sich - den Sieg in München noch in guter Erinnerung - eine Überraschung zu. Allerdings müsse sein Team dafür an seine Grenzen gehen, sagte FSV-Coach Martin Schmidt: "Wir brauchen eine Top-Performance und das nötige Glück, das wir uns erarbeiten müssen."

Qual der Wahl im Angriff

Die Bayern jedenfalls hoffen, nach einer kompletten Trainingswoche den Rhythmus wieder gefunden zu haben, der zuletzt fehlte. Und auch personell hat Ancelotti wieder mehr Möglichkeiten als zuletzt. Zwar sind Kingsley Coman und Julian Green verletzt. Zudem konnten Xabi Alonso, Arturo Vidal und Holger Badstuber nur eingeschränkt trainieren. Dafür ist Jérôme Boateng wieder fit. In der Offensive hat der Trainer gar die Qual der Wahl.