FC Bayern München Lewandowski ist Bayerns "Mainzelmann"

Ohne Arturo Vidal, aber mit "Mainzelmann" Robert Lewandowski tritt der FC Bayern München am Samstag beim 1. FSV Mainz 05 an. Derweil hat Trainer Jupp Heynckes noch einmal alle Hoffnungen gedämpft, er könne über diese Saison hinaus weitermachen.

Nach dem neuerlichen Vorstoß von Präsident Uli Hoeneß, Heynckes einen längeren Verbleib beim Rekordmeister schmackhaft zu machen, versuchte der 72-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem Mainz-Spiel (Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr/Heute im Stadion berichtet live in Einblendungen), das Thema zu beenden: "Da gibt es eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass der Leser, Zuhörer oder Zuschauer nicht mehr mit dem Thema konfrontiert werden möchte."

Konzentration aufs Spiel: Bayern-Trainer Jupp Heynckes

Weiter sagte Heynckes, es sei "vergebene Liebesmüh", weiter darauf herumzureiten. "Ich finde, man sollte das Thema ad acta legen." Hoeneß hatte in dieser Woche erneut öffentlich bekundet, dass er beim Bestreben nach einer weiteren Heynckes-Saison in München nicht aufgebe. Auf die "zehn Prozent", auf die der FCB-Präsident die Chance auf einen Heynckes-Verbleib beziffert hatte, ging der Trainer nicht ein. "Ich sage da nichts weiteres zu", erklärte der 72-Jährige.

Vidal fällt aus - Alaba fraglich

Heynckes konzentriert sich lieber auf das nächste Spiel und den Gegner aus Mainz. Denn er muss umbauen: Mittelfeldakteur Arturo Vidal fällt wegen eines Magen-Darm-Infekts aus. Ob Außenverteidiger David Alaba auflaufen kann, ließ der Bayern-Coach offen. "Man muss sehen, wie er sich fühlt", sagte Heynckes. Nach einer leichten Kapselverletzung stehe Stürmer Sandro Wagner zur Verfügung. Weiter fehlen werden die langzeitverletzten Manuel Neuer und Thiago, der nach seinem Teilriss des Muskels im Oberschenkel in dieser Woche zwar erstmals wieder am Teamtraining teilnahm, aber noch nicht im Kader stehen wird. "Er wird nicht zu früh anfangen", sagte Heynckes.

Lewandowskis Mainz-Rekord

Auch ohne die Verletzten ist der FC Bayern in Mainz natürlich in der Favoritenrolle. Nicht zuletzt auch wegen Toptorjäger Robert Lewandowski: Dessen Lieblingsgegner sind die 05er - acht Tore hat er bei den Rheinhessen in der Liga bereits erzielt. Diese Marke ist ebenso unerreicht wie die 13 Treffer des Polen insgesamt gegen Mainz. Die haben ihre letzten fünf Heimspiele gegen den Rekordmeister verloren. Beim ihrem bislang letzten Heimsieg, einem 3:2 am 27. November 2011, stürzten die Mainzer den Branchenführer von der Tabellenspitze. Dessen Trainer war auch damals Jupp Heynckes.