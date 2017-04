FC Bayern vs. BVB Start in die Festspielwochen

"Normal"? Wirklich? Na gut, das Aufeinandertreffen der beiden besten deutschen Klubs der letzten Jahre (Anstoß: Samstag, 18.30 Uhr/"Heute im Stadion" berichtet live in Einblendungen) elektrisiert die Massen, auch wenn es in der Liga im Moment gar keine so große Bedeutung hat. Denn die Bayern führen die Tabelle trotz des jüngsten Ausrutschers in Hoffenheim (0:1) mit zehn Punkten Vorsprung an. Der BVB ist als Vierter derzeit noch nicht mal erster Verfolger des Rekordmeisters.

Torjägerduell elektrisiert

Und doch ist natürlich Brisanz drin. Das liegt zum einen am Torjägerduell zwischen Robert Lewandowski (derzeit 24 Saisontore) und Pierre-Emerick Aubameyang (25).



Zum anderen gibt es in Mats Hummels und Robert Lewandowski zwei Profis auf Bayern-Seite, die schon das Trikot des Gegners getragen haben (Mario Götze auf der anderen Seite ist noch verletzt und steht nicht im BVB-Kader).

















Vorheriges Bild Nächstes Bild An eine Szene aus dem Klassiker erinnert sich ganz Fußball-Deutschland: Dortmunds Stürmer Frank Mill wurde 1986 zur Lachnummer, als er noch im Olympiastadion allein vor dem leeren Tor stehend nur den Pfosten traf. Es war eine der kuriosesten vergebenen Chancen in der mehr als 50-jährigen Geschichte der Bundesliga.

BVB mit großen Personalsorgen

Doch nicht nur Götze fehlt BVB-Trainer Thomas Tuchel in München. Auch Marco Reus, André Schürrle und Erik Durm fallen definitiv aus, der Einsatz von Julian Weigl (Oberschenkel), Shinji Kagawa (muskuläre Probleme) und Lukasz Piszczek (Sprunggelenk) ist zudem fraglich. Offen ist auch der Einsatz von Innenverteidiger Marc Bartra (Rückenprobleme).

Neuer und Müller fehlen noch - "Alles gut" bei Lewandowski

Die Bayern müssen ihrerseits noch ohne Keeper Manuel Neuer und Thomas Müller auskommen. Das Duo arbeitet weiter an einem Comeback im Champions-League-Duell mit Real Madrid. "Ich denke, am Sonntag können sie mit der Mannschaft trainieren", sagte Trainer Carlo Ancelotti. Voll einsatzfähig sei dagegen Torjäger Robert Lewandowski. "Lewandowski ist in einer guten Verfassung, er ist fit, hat kein Problem. Er hat viel Selbstvertrauen - alles gut", sagte der italienische Coach. Douglas Costa ist nach einer Verletzung zurück.

Bayern-Trainer Carlo Ancelotti

Ancelotti adelte den BVB als "eine der besten Mannschaften in Europa" und sagte: "Wir wollen gewinnen. Und wir brauchen die beste Leistung und die beste Aufstellung." Ancelotti berücksichtigt aber auch das Real-Spiel in seinen Planungen. Jerôme Boateng wird in der Abwehr beginnen. Ob Mats Hummels oder Javi Martínez als Nebenmann in der Innenverteidigung aufläuft, ließ der Italiener offen. Der Geschonte werde gegen Real in der Startelf auflaufen, verriet Ancelotti.

Psychologisch kommt dem "Clasico" vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse am Mittwoch eine besondere Bedeutung zu. "Wenn wir gut gegen Dortmund spielen, ist unser Selbstvertrauen gegen Real Madrid besser", sagte Ancelotti.

Tuchel: Bayern klar im Vorteil

BVB-Coach Thomas Tuchel

Angesichts des Champions-League-Viertelfinals gegen den AS Monaco und des Pokal-Halbfinals in München am 26. April will Tuchel die Bedeutung der Begegnung am Samstag nicht überbewerten, auch wenn es für den BVB um Platz drei und die direkte Qualifikation für die Königsklasse geht. "Es hat Einfluss, dass wir noch einmal gegeneinander spielen. Ich glaube, dass erst im Pokal-Halbfinale restlos alle Karten offengelegt werden", sagte Tuchel.

Der BVB-Coach sieht den souveränen Spitzenreiter zudem im Vorteil, da die Bayern in der Champions League gegen Madrid erst am Mittwoch im Einsatz sind, während die Borussia Monaco bereits am Dienstag erwartet. "Für uns ist es komplizierter, da wir schon Dienstag wieder spielen", sagte Tuchel, der einen ganz starken Gegner erwartet: "Ich gehe davon aus, dass Bayern mit der besten Mannschaft antreten wird. Es stehen die entscheidenden Wochen an. Das bedeutet, dass wir gegen die besten Bayern spielen, die es gibt."