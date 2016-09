Bayern-Trainer Ancelotti verspricht Drei Punkte, drei Bier - oder vielleicht vier

Sollte es am Samstag (Anstoß 15.30 Uhr / Heute im Stadion berichtet in Liveeinblendungen) gegen Köln drei Punkte geben, dann wird es der Bayern-Trainer beim Wiesn-Besuch des Rekordmeisters ordentlich krachen lassen: "Wenn wir drei Punkte holen, dann versuche ich drei Bier zu trinken. Vielleicht auch ein viertes." Zur Erinnerung: Bei seinem ersten Wiesn-Besuch hatte Ancelotti zwei Maß geschafft.

Robben erstmals in der Startelf

Doch gegen Köln ist ein Sieg keine Selbstverständlichkeit. Denn das Team von Peter Stöger ist nach fünf Spieltagen noch ohne Niederlage und belegt aktuell den dritten Platz. "Köln ist ein gutes Team, sie sind sehr gut in die Liga gestartet. Sie haben im Angriff schnelle Spieler, ich kenne Modeste noch aus meiner Zeit in Frankreich - er ist ein sehr gefährlicher Spieler", warnt Ancelotti vor den Geißböcken. Und wegen der schweren Champions League-Partie am Mittwoch in Madrid will der Italiener einige Stars schonen: "Ich werde auch rotieren, damit wir mit hoher Intensität spielen können". Und fügt in Richtung Robben an: "Er wird immer besser. Er wird starten!" - es wäre Robbens erster Startelfeinsatz. Potenzielle Kandidaten für die Anfangsformation wären noch Joshua Kimmich, Mats Hummels oder Renato Sanches.

Neuer Rasen in der Allianz Arena

Egal welche Elf gegen Köln auf dem Rasen steht - sie steht auf einem neuen Rasen. Denn nach einem Pilzbefall wurde im Stadion frisches Grün verlegt. Aber Trainer Ancelotti sieht darin nicht unbedingt einen Vorteil, will aber trotzdem unbedingt den sechsten Ligaerfolg einfahren - um die Voraussetzungen für einen harmonischen Wiesn-Ausflug am Sonntag zu schaffen.