FC Bayern München Mit Sorgen zum "Sandwichspiel"

Der Tabellenführer befindet sich zwischen zwei wichtigen Champions-League-Spielen. Bayer 04 Leverkusen zeigt sich vor der Partie am Samstag (Anstoß: 18.30 Uhr/"Heute im Stadion" berichtet live in Einblendungen) deshalb optimistisch. Während die Bayern die erneute Teilnahme in der Königsklasse bereits sicher haben und bei zehn Punkten Vorsprung auf RB Leipzig ganz gelassen sein können, braucht Bayer noch jeden Punkt.

Mäßige Bilanz nach Champions-League-Spielen

Bevor der FC Bayern in Madrid die Chance hat, die 1:2-Hinspielniederlage im Viertelfinale gegen Real Madrid wettzumachen, steht erstmal der Ligaalltag an. Und die Bilanz der Bayern in sogenannten "Sandwichspielen", also einem Ligaspiel zwischen zwei Champions-League-Spielen, ist eher mäßig. In den vergangenen drei Jahren gewann der Rekordmeister nur drei von sechs Partien (ein Remis, zwei Niederlagen). Dass kurzfristig auch noch Jérôme Boateng ausfällt, macht die Aufgabe nicht leichter.

Ziel: Neues Selbstvertrauen tanken

Dennoch: Neues Selbstvertrauen tanken für den Auftritt im Estadio Bernabeau ist das erklärte Ziel. Bayern-Trainer Carlo Ancelotti denkt aber angeblich zunächst nur an Bayer, wie er kurz vor dem Abflug nach Köln unterstrich. "Über Real will ich nicht reden. Wir müssen das Spiel gegen Leverkusen konzentriert angehen. Das ist ein wichtiges Spiel, das wir gewinnen wollen."

Welche Stars werden geschont?

Auch wenn beim Duell zwischen dem Tabellenzwölften und dem Spitzenreiter die Rollen offenbar klar verteilt sind, glaubt der Außenseiter an seine Chance. Denn in Boateng und dem gesperrten Robert Lewandowksi fehlen den Bayern nicht nur der Abwehrchef und ihr Top-Torjäger, auch andere Stars werden aufgrund der aktuellen Belastung voraussichtlich eine Verschnaufpause erhalten. Wie viele Spieler der Bayern-Coach für die Königsklasse schont, wollte er erst nach dem Freitag-Training entscheiden: "Ich will sehen, ob Spieler müde sind." Bei Mats Hummels hoffen die Münchner indes auf eine Rückkehr.

Kampfeslustige Leverkusener

Rudi Völler

"Wir werden uns nicht verstecken", kündigte Bayer-Sportchef Rudi Völler wohl auch deshalb an, und Trainer Tayfun Korkut sagte: "Wir müssen hartnäckig bleiben, dem Gegner keine Ruhe geben und das Spiel auf unsere Seite lenken." Mittelfeldspieler Kevin Kampl glaubt ebenfalls an seine Mannschaft. "Natürlich kann man da etwas holen. Wenn wir unseren Fußball auf den Platz kriegen, werden wir auch gegen die Bayern unsere Chancen bekommen."

Unklar ist noch, ob Nationalspieler Karim Bellarabi (Oberschenkel) bis zum Anpfiff fit wird. Verzichten muss Bayer nach wie vor auf Torjäger Javier "Chicharito" Hernandez, der wegen einer Zerrung weiter ausfällt, und Nationalspieler Jonathan Tah.