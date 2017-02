Jubiläum für Bayern-Trainer Ancelotti Carletto ist bereit für die nächsten 1.000 Spiele

5:0, 8:0, 3:1, 9:2, 5:0, 6:0 - die Statistik der letzten Heimbegegnungen des FC Bayern gegen den Hamburger SV versprechen viele Tore. Für Carlo Ancelotti wäre ein standesgemäßes Ergebnis im Süd-Nord-Klassiker ein kleines Geschenk: Der Trainer des FC Bayern sitzt am Samstag (Anstoß 15.30 Uhr, Live-Einblendungen in Heute im Stadion) zum 1.000 Mal auf der Trainerbank. "Ich bin glücklich, dieses Jubiläum zu erreichen", sagte der 57-Jährige.

"Ich bin bereit für die nächsten 1.000." Carlo Ancelotti

Buch habe er über seine bisherigen 999 Spiele zwar nicht geführt, "doch ich erinnere mich an jedes einzelne noch genau." Und, so erzählte er, es habe sich seit seinem Einstand am 27. August 1995 nichts geändert: "Du bist nervös, du musst eine Strategie entwickeln. Mein Puls ist immer bei 120, da ist Aufregung."

Stinkefinger war "ein Fehler"

"Es ist das letzte Mal gewesen, dass jeder meinen Finger sehen konnte."

Viel Aufregung hatte es vor allem am vergangenen Wochenende gegeben, als Ancelotti wegen seiner Stinkefinger-Affäre nach dem 1:1 bei Hertha BSC in die Schlagzeilen geraten war. "Es war das erste Mal, dass ich angespuckt wurde und hoffe, dass es auch das letzte Mal war. Ich muss trotzdem meine Emotionen kontrollieren, egal, was passiert. Es war ein Fehler", sagte der Italiener. Das DFB-Sportgericht verzichtete auf eine Sperre, der Bayern-Coach zahlt 5.000 Euro für die Sepp-Herberger-Stiftung. Das Thema, so Ancelotti, "ist erledigt".

Ribéry wieder im Kader, Alonso fehlt

Franck Ribéry wird nach vier Wochen Verletzungspause wieder zum Kader des Tabellenführers gehören, wie Trainer Carlo Ancelotti ankündigte: "Ribéry ist bereit. Er kann auf der Bank starten." Fehlen wird dagegen Xabi Alonso. Der Spanier wird nach leichten Adduktorenproblemen geschont, um am kommenden Mittwoch im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den FC Schalke 04 (Anstoß 20.45 Uhr, live in der ARD) zur Verfügung zu stehen.