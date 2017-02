FC Bayern München Rückkehr zum Minimalismus in Berlin?

In der Champions League zeigten die Bayern gegen den FC Arsenal eine Galavorstellung. Doch am Samstag ist Ligaalltag und die Frage ist erlaubt: Gibt es bei Hertha BSC nun wieder den gewohnten Rekordmeister-Minimalismus?

Irgendwann gingen die Superlative aus: "Sensationell" sagte Kapitän Philipp Lahm, Arjen Robben rühmte "Riesencharakter und Riesenmentalität", von "fantastischem Fußball", sprach der sichtlich zufriedene Trainer Carlo Ancelotti. Der 5:1-Sieg der Bayern gegen Arsenal im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League war eine Machtdemonstration. "Wenn es drauf ankommt, sind wir da", stellte Robben zufrieden fest.

Ob es auch beim schnöden Bundesliga-Spiel in Berlin darauf ankommt? Denn dem Auftritt in der Champions League gingen eher uninspirierte Vorstellungen in der Bundesliga voraus: Glückliche Last-Minute-Siege in Freiburg und in Ingolstadt, ein knapper Zittersieg in Bremen und ein Remis gegen Schalke. Und auch der Erfolg im DFB-Pokal gegen Wolfsburg war eher einer aus der Abteilung "Arbeitssieg".

Hertha 2017 noch nicht in Form

Hertha-Coach Pal Dardai hofft auf eine Leistungssteigerung seiner Elf.

Das Jammern findet indes auf Rekordmeister-Niveau statt: Trotz der eher mäßigen Leistungen holte im Kalenderjahr 2017 keine Mannschaft mehr Punkte als die Bayern (zehn). Hertha BSC dagegen verlor drei der vier Bundesliga-Spiele nach der Winterpause; dazu gab es das unglückliche DFB-Pokal-Aus in Dortmund. Es scheint sich das Phänomen des Vorjahres zu wiederholen: Auch da spielte Hertha BSC eine tolle Hinrunde, kam dann aber schlecht aus der Winterpause (kein Sieg in den ersten fünf Bundesliga-Spielen) und wäre am Ende beinahe aus den internationalen Rängen gefallen.

Hoffen auf die Heimstärke

Allerdings fanden drei der vier Spiele in der Fremde statt. Im einzigen Heimspiel gab es einen 1:0-Sieg gegen den FC Ingolstadt. Nur RB Leipzig holte in dieser Saison zu Hause mehr Punkte (25) als die Dardai-Elf (24) - im Olympiastadion sind die Herthaner eine Macht.

Allerdings kam in diesem Jahr auch noch kein so starker Gegner wie die Bayern in den Berliner Westen - und kein solcher Angstgegner: Die letzten elf Spiele gegen die Hertha haben die Münchner alle für sich entschieden, bei 33:6 Toren. Gewonnen haben die Berliner nur eine der letzten 26 Partien gegen die Bayern - am 14. Februar 2009 zu Hause mit 2:1.