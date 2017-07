Vorstellung am Geburtstag James Rodríguez will "Geschichte schreiben"

Landung mit einem Privatjet, Medizincheck erfolgreich absolviert, Vertrag unterschrieben - James Rodriguez ist jetzt angekommen. Vorgestellt wurde der Neuzugang vom FC Bayern an seinem 26. Geburtstag.

Den Jubeltag muss Rodriguez allerdings noch ohne seine Familie feiern - Frau und Kind kommen nämlich erst nach, sobald er eine Wohnung gefunden hat, sagte der Kolumbianer. Trotzdem geht für Rodriguez ein Traum in Erfüllung, bereits als Kind habe er "Bayernspiele angeschaut und davon geträumt, mal hier zu sein". Ein Trikot hat er zu seinem Geburtstag aber schon einmal bekommen - mit der Rückennummer "11", was darauf hindeutet, dass Douglas Costas Weg zu Juventus Turin führt.

"Ich bin hier, um Geschichte zu schreiben." James Rodriguez

Ancelotti-Wunschtransfer entfacht Kampf um Stammplätze

Neben einer Torte hat der Neuzugang aber auch gehörig Vorschusslorbeeren erhalten. Besonders glücklich ist auch Trainer Carlo Ancelotti über die Ankunft seines Schützlings. "Das ist ein besonderer Moment für mich, wir haben ja bereits toll zusammengearbeitet", betonte der Coach, der laut Rummenigge bereits vor Monaten den Wunsch dieser Verpflichtung geäußert hatte. "Seine Qualität wird hier sehr schnell zu sehen sein", sagte Ancelotti.

Die exakte Position des Neuzugangs ließ er allerdings noch offen, Rodriguez könne verschiedene Rollen übernehmen, sagte der Italiener. Dass dadurch im Team auch ein Wettkampf um die Stammplätze entstehen könne, wertete der Trainer durchaus positiv. Rummenigge freute sich unterdessen bereits jetzt über die neue lateinamerikanische Fangemeinde, der Neuzugang aus Kolumbien habe auf den Social-Media-Kanälen für gehörigen Wirbel gesorgt.

"Das habe ich heute auch schon von meiner Frau und meiner Tochter gehört: Er sieht gut aus!" Karl-Heinz-Rummenigge

WM-Torschützenkönig und Champions-League-Sieger

Der 25-jährige Mittelfeldspieler wurde mit sechs Treffern Torschützenkönig der WM 2014 in Brasilien, anschließend wechselte er vom AS Monaco zu Real Madrid. Mit den "Königlichen" konnte er in den vergangenen drei Jahren je zweimal die UEFA Champions League und FIFA Klub-Weltmeisterschaft sowie einmal die spanische Meisterschaft gewinnen. Insgesamt bestritt er 111 Pflichtspiele für Real, erzielte dabei 36 Treffer und gab 41 Torvorlagen.

"Die Verpflichtung von James Rodríguez war der große Wunsch unseres Trainers Carlo Ancelotti, nachdem beide bereits in Madrid erfolgreich zusammengearbeitet hatten." FCB-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge

Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption

Der Marktwert der Kolumbianers, der bei Real zuletzt nur noch Ersatz war, liegt bei rund 50 Millionen Euro. Der Offensivspieler war 2014 für 80 Millionen vom AS Monaco zu Real gewechselt. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2020. Die Münchner einigten sich mit den Königlichen auf ein zweijähriges Leihgeschäft bis 30. Juni 2019 mit anschließender Kaufoption.

James Rodriguez im Stenogramm geboren am 12. Juli 1991 in Cúcuta/Kolumbien

Familienstand: verheiratet, eine Tochter



Position: Mittelfeld. Größe: 1,80 m



Stationen:

Envigado FC/Kolumbien

CA Banfield/Argentinien

FC Porto

AS Monaco

Real Madrid

Bayern München (ab 11. Juli 2017) Erfolge:

Champions-League-Sieger 2016, 2017

Europa-League-Sieger 2011

Klub-Weltmeister 2014, 2016

Portugiesischer Meister 2011, 2012, 2013

Spanischer Meister 2017

Torschützenkönig der WM 2014