Topstar von Real Madrid FC Bayern holt WM-Torschützenkönig James Rodríguez

Rodríguez wird seinen Vertrag in München unterschreiben, nachdem er den obligatorischen Medizincheck erfolgreich absolviert hat. James Rodríguez wird bereits zum Aufgebot des FC Bayern gehören, das am kommenden Sonntagabend zur zwölftägigen Audi Summer Tour 2017 nach China und Singapur aufbrechen wird.

WM-Torschützenkönig und Champions-League-Sieger

Der 25-jährige Mittelfeldspieler wurde mit sechs Treffern Torschützenkönig der WM 2014 in Brasilien, anschließend wechselte er vom AS Monaco zu Real Madrid. Mit den "Königlichen" konnte er in den vergangenen drei Jahren je zweimal die UEFA Champions League und FIFA Klub-Weltmeisterschaft sowie einmal die spanische Meisterschaft gewinnen. Insgesamt bestritt er 111 Pflichtspiele für Real, erzielte dabei 36 Treffer und gab 41 Torvorlagen.

"Die Verpflichtung von James Rodríguez war der große Wunsch unseres Trainers Carlo Ancelotti, nachdem beide bereits in Madrid erfolgreich zusammengearbeitet hatten." FCB-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge

50 Millionen Marktwert

Der Marktwert der Kolumbianers, der bei Real zuletzt nur noch Ersatz war, liegt bei rund 50 Millionen Euro. Der Offensivspieler war 2014 für 80 Millionen vom AS Monaco zu Real gewechselt. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2020.

James Rodriguez im Stenogramm

geboren am 12. Juli 1991 in Cúcuta/Kolumbien

Familienstand: verheiratet, eine Tochter.



Position: Mittelfeld. Größe: 1,80 m



Stationen:



Envigado FC/Kolumbien

CA Banfield/Argentinien

FC Porto

AS Monaco

Real Madrid

Bayern München (ab 11. Juli 2017)

Erfolge:



Champions-League-Sieger 2016, 2017

Europa-League-Sieger 2011

Klub-Weltmeister 2014, 2016

Portugiesischer Meister 2011, 2012, 2013

Spanischer Meister 2017

Torschützenkönig der WM 2014