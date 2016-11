Überwältigende Mehrheit Hoeneß ist wieder Bayern-Präsident

Uli Hoeneß - Comeback als Präsident

"Ich verspreche Euch, ich werde Euch nicht enttäuschen", sagte Hoeneß, der sichtlich bewegt die Wahl annahm. Zuvor hatte er in einer emotionalen Bewerbungsrede um die Gunst der Mitglieder geworben. "Ich möchte ein Kümmerer und Ratgeber für alle im Verein sein", sagte er und kündigte an, auch weiterhin ein Auge auf die gesellschaftlichen Aufgaben des Vereins zu haben. In Anspielung an seine Vergangenheit als "Abteilung Attacke" sagte er: "Die Fähigkeit, in klarer Sprache Probleme anzusprechen, schläft nicht, sie ruht und kann jederzeit reaktiviert werden."

Seine erste "Kampfansage" ging an Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig: "Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, dass wir unsere Motivation in den letzten Jahren aus uns selbst ziehen mussten. Leipzig hat 4:1 gewonnen. Wir haben neben Dortmund endlich wieder einen Feind, den wir richtig bekämpfen können!"

Zu wenig Plätze: Tumulte vor der Halle

Los ging's mit Unmut und Chaos vor der Halle - zu wenig Plätze für die vielen Interessenten der Veranstaltung, zahlreiche Mitglieder saßen auf den Treppen im überfüllten Audi Dome, ein Teil musste enttäuscht mit dem extra aufgebauten Zelt vor der Halle Vorlieb nehmen. Standing Ovations für Karl Hopfner schon bei der Eröffnung. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge würdigte den großen Einsatz des scheidenden Präsidenten und dankte ihm für über drei Jahrzehnte erfolgreiche Vereinsarbeit.

"Mia san Mia" auch international

Rummenigge ließ das letzte Jahr Revue passieren, vergab die "Schulnote eins" an Trainer und Mannschaft. Sportlich fehlte beim Rückblick nur der so schwierige Triumph in der Champions League. Pep Guardiola und sein Team gewannen zum vierten Mal nacheinander die deutsche Meisterschaft für den Verein, dazu siegten sie im DFB-Pokal. Zwölf Titel seit 2012 - man erlebe "unglaubliche Zeiten" beim FC Bayern. Rummenigges besonderer Dank ging an Guardiola.

Der Vereins-Boss richtete dann einen Willkommensgruß an den neuen Trainer Carlo Ancelotti und sicherte ihm - auch nach den beiden Niederlagen - die volle Rückendeckung zu:

"Lieber Carlo, wir gewinnen hier gemeinsam, wir verlieren hier gemeinsam. Aber eines ist das Wichtigste: Du hast unser vollstes Vertrauen." Karl-Heinz Rummenigge

Hinsichtlich der Zukunft präsentierte Rummenigge folgende Formel: "Sehr gutes, agressives Scouting, die besten Trainer und die Ausbildung der Talente in unserer Nachwuchs-Akademie" - das sei die Basis für weitere Höhenflüge. Auch zum Thema "Wachstum über internationale Geschäfte" bezog der 61-Jährige ausführlich Stellung. "Mia san Mia - das macht auch international den Unterschied." Besonders aber freue er sich auf die Rückkehr seines "Freundes" Uli Hoeneß und betonte: "Harmonie, Vertrauen, Respekt und Qualität sind wichtige Faktoren, die unseren Klub in der Erfolgsspur halten."

Das Comeback des Uli Hoeneß

Doch wichtiger als alle Zahlen war an diesem Abend die Rückkehr des Vereinskönigs. Es gab keinen Gegenkandidaten und so war der Weg frei für die Wiederwahl von Hoeneß. Wie am 2. Mai 2014 vor seinem Haftantritt emotional verkündet, trat also Hoeneß wieder zurück ans Rednerpult und bat die Mitglieder "um eine zweite Chance" mit dem Versprechen "dass ich alles tun werde, um Ihre Erwartungen zu erfüllen." Er betonte, alles getan zu haben, um seinen "Riesenfehler wieder gutzumachen". Er möchte "wie bisher", dass der FC Bayern "seiner sozialen Verantwortung in der Gesellschaft gerecht wird". Dazu wird Hoeneß in Zukunft wieder Möglichkeit haben, denn die Mitglieder wählten ihn mit einer überwältigenden Mehrheit, bei 108 Gegenstimmungen und 58 Enthaltungen. "Uli Hoeneß"-Fangesänge im Saal nach seiner Wiederwahl. Was wird sich ändern? Ist es eine Wiederkehr der "Abteilung Attacke" beim FC Bayern?