FC Bayern wählt alten neuen Präsidenten Das Comeback des Uli Hoeneß

Vorheriges Bild Nächstes Bild Karriereanfang in Ulm Uli Hoeneß wird am 5. Januar 1952 in Ulm geboren. Gemeinsam mit seinem ein Jahr jüngeren Bruder Dieter beginnt er beim VfB Ulm das Fußballspielen. Dann der Wechsel zur TSG Ulm 1846, wo sein enormes Talent schnell entdeckt wird. Mit 15 Jahren ist er bereits Kapitän der Schülerauswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Franck Ribéry verdeutlichte es unlängst: "Uli ist so wichtig für den Verein. Bayern hat so viel Power, aber Uli kann dem Verein trotzdem noch einmal mehr geben. Er hat so viel Kraft, so viel Euphorie. Uli ist das Herz des Vereins."

Die Wiederwahl von Uli Hoeneß bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern gilt als sicher. Es gibt keinen Gegenkandidaten. Trotzdem sagte er unlängst, "angespannt" zu sein. Und es wird sicher wieder emotional werden - wie am 2. Mai 2014, als Hoeneß vor seinem Haftantritt auf der außerordentenlichen Mitgliederversammlung trotzig verkündete: "Das war's noch nicht!"

Und er sollte Recht behalten. Aber was wird sich ändern, wenn Hoeneß als Präsident zurückkehrt? Ist es eine Wiederkehr der "Abteilung Attacke" beim FC Bayern? "Das deutliche Wort wird weiter mein Markenzeichen sein, ich werde sicher nicht herumeiern", sagte Hoeneß dem "kicker".

Machtverhältnisse werden sich verschieben

Für Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge dürfte es ein Einschnitt werden. Er wird sich an der Seite von Alphatier Hoeneß, der bei Meinungsverschiedenheiten schon mal die Türen knallen lässt, neu orientieren und die Macht im Klub wieder teilen müssen. Probleme erwartet Rummenigge aber nicht mit seinem langjährigen Wegbegleiter, der mit großer Wahrscheinlichkeit auch wieder Chef des mächtigen Aufsichtsrates werden wird. Es sei "fruchtbar für den Klub", sagte er im Handelsblatt, "dass wir beide eine eigene Meinung haben".

"Ich kenne ihn jetzt seit 42 Jahren und habe zu Spieler-Zeiten mit ihm zusammen im Doppelbett geschlafen. Wir haben ein total intaktes, freundschaftliches, sauberes Verhältnis." Karl-Heinz Rummenigge in der Sport Bild

Hoeneß will Lebenswerk vollenden

"Fruchtbare" Ideen täten den Münchnern gut. Denn sportlich bot der FC Bayern in den letzten Wochen unter Trainer Carlo Ancelotti ungewohnte Angriffsflächen - der Verein steckt nach zwei Pleiten (0:1 in Dortmund, 2:3 in Rostow) innerhalb einer Woche in der Krise. Hoeneß hat sich dazu (noch) nicht geäußert. Vielleicht schon am Freitag? Rummenigge erwartet eine "spektakuläre" und "stimmungsvolle" Versammlung. Es wird auf jeden Fall wieder ein anderer Wind beim FC Bayern wehen. Der streitbare Hoeneß, der rund 50 Millionen Euro Steuern zurückgezahlt hat, ist nach seiner Haft zwar demütiger geworden. Er lebt bewusster und verbrachte zuletzt möglichst viel Zeit mit der Familie. Doch von seinem Ehrgeiz und seinem Tatendrang hat er nichts eingebüßt.

Er fühle sich trotz der für ihn schwierigen letzten Jahre noch zu jung fürs Altenteil, sagte er bestimmt. Hoeneß kündigte bereits an, die Jugendarbeit beim FC Bayern forcieren zu wollen. Auch mit den Basketballern hat er Großes vor. Zugleich will Hoeneß beim oft kühl agierenden FC Bayern "das Familiäre leben". Aber das, im Gegensatz zu früher, nicht mehr "sieben Tage die Woche 24 Stunden lang". Aber eines ist sicher: Hoeneß will sein Lebenswerk beim deutschen Rekordmeister vollenden.