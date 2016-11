Schon zu Schulzeiten war Hoeneß geprägt von Ehrgeiz und Leistungsbereitschaft. Klassenbester, Musterschüler - und der Wille, ganz nach oben zu kommen. "Ich war bereit, hart zu arbeiten, aber ich wollte die Sonntage sorgenfrei verbringen können", sagte Hoeneß einmal in einem Interview mit der "Stuttgarter Zeitung". Diese Philosophie sollte sich wie ein roter Faden durch seine Laufbahn ziehen.

Der Sport zehrte seinen Körper früh aus, doch der Geschäftssinn des Metzgersohns, der sich ebenfalls schon in der Kindheit herauskristallisierte ("Als Schüler bin ich samstagvormittags in der Metzgerei immer an der Kasse gestanden. Das war meine Leidenschaft, und das scheint mich bis heute geprägt zu haben") sollte ihn zu einem der außergewöhnlichsten Personen in der deutschen Managerwelt werden lassen.

Stürmer, Manager, Steuersünder

Außergewöhnlich angesichts der sportlichen und wirtschaftlichen Erfolge, die er mit dem FC Bayern feiern konnte. Außergewöhnlich aber auch, weil "der Macher" Hoeneß nie den Blick auf sozial Schwächere verloren hat. Gescheiterte ehemalige Mitspieler, Fußballvereine in Not - der vermeintliche Materialist Uli Hoeneß hat trotz seiner steilen Karriere nie den Blick auf das Wesentliche verloren. Auf die Einschätzung des Tagesspiegels "Sie wirken zerrissen. Sie sind ein nüchtern kalkulierender Geschäftsmann, ein harter Realist, andererseits sind Sie ein unglaublich sentimentaler Kerl", antworte Hoeneß einmal: "Ja. Damit fühle ich mich sehr genau beschrieben." Das Porträt eines Mannes, der die deutsche Fußballwelt polarisiert und beeinflusst hat wie kaum ein anderer.