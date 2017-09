FCB auf Trainersuche Tuchel, Scholl und Fantasienamen

Spätestens nach der Länderspielpause will der FC Bayern München seinen neuen Trainer präsentieren. Das hat Präsident Uli Hoeneß angekündigt. Ob ein Wunschkandidat so kurzfristig bereit steht, ist allerdings fraglich.

"Wir haben keinen Zeitdruck, aber nach der Pause von zwei Wochen wollen wir eine Lösung haben", so Hoeneß. Das heißt: Interimslösung Willy Sagnol hat zumindest für das Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Sonntag das Vertrauen. Danach könnte es wieder eine "große Lösung" geben.

"Große Lösung" mit Tuchel?

Doch wer könnte diese "große Lösung" sein? Julian Nagelsmann - für Bayern-Verhältnisse ohnehin noch etwas grün hinter den Ohren - hat seinen Vertrag bei 1899 Hoffenheim gerade erst verlängert. Luis Enrique (zuletzt FC Barcelona) wäre zwar frei, hat aber außerhalb Spaniens noch keinerlei Erfolge nachzuweisen. Das Risiko ist also groß. Joachim Löw? Angesichts der bevorstehenden WM in Russland wohl kein ernsthafter Kandidat. Bleibt Thomas Tuchel: Der frühere Coach von Mainz und Dortmund hat derzeit keinen Job und lebt in München. Es soll sogar schon erste Sondierungsgespräche gegeben haben.

"Kleine Lösung" könnte Mehmet Scholl heißen

Für eine durchaus auch mögliche "kleine Lösung" - möglicherweise bis kommenden Sommer ein Wunschkandidat frei wird - fallen Namen wie Mehmet Scholl und Ex-Co-Trainer Hermann Gerland. Willy Sagnol wird wohl noch nicht zugetraut, das "große Schiff" FC Bayern durch die unruhige Bundesliga- und Champions-League-See zu steuern.