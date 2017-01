Teamcheck FC Bayern Zwischen Anpassung und Abteilung Attacke

In der Hinrunde mussten sich der FC Bayern München und Carlo Ancelotti erst noch finden. Das Team war nicht immer souverän, pünktlich zur Winterpause ist aber fast alles in Ordnung. Alles? Nein, Uli Hoeneß ist zurück!

Ein neuer Trainer, ein neues System: Ganz so souverän wie in den vergangenen Jahren zeigte sich der FC Bayern zu Saisonbeginn noch nicht. Die Abkehr vom Tiki-Taka-Fußball unter Pep Guardiola hin zum direkteren 4-3-3 von Carlo Ancelotti braucht Zeit. Aber die Bayern wollen auch erst im Frühjahr in Hochform sein, wenn die wichtigen Spiele kommen. Schon jetzt sind sie wieder "Herbstmeister", die Liga ist aber spannender als zuletzt. Und dann ist Uli Hoeneß wieder zurück mit all den Kontroversen um seine Person.

So lief die Hinrunde

Als die Bayern nach fünf Siegen zum Saisonstart zweimal Unentschieden spielten, meldete sich bereits Vorstand Karl-Heinz Rummenigge zu Wort: "So wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, war das nicht Bayern München. So kann man nicht spielen", schimpfte er. Viel mehr als mit den Ergebnissen waren die erfolgsverwöhnten Bayern aber mit ihrer Spielweise unzufrieden. So gesehen lief es in der Hinrunde nicht ganz rund – und gerade als der FCB nach dem 0:1 gegen den Erzrivalen aus Dortmund zwischenzeitlich die Tabellenführung an Leipzig abgeben musste, kam schon etwas Krisenstimmung auf.

Dazu nur ein zweiter Platz in der Champions-League-Gruppe – Uli Hoeneß Rückkehr als Präsident kam wie gerufen. Und tatsächlich lief es dann – auch spielerisch – wieder besser. Bayern holte sich die Spitzenposition in der Liga zurück und fertigte Leipzig am 16. Spieltag eindrucksvoll mit 3:0 ab. Also: Zur Winterpause ist wieder alles wie immer.

Wer kommt, wer geht?

Die Bayern leihen Verteidiger Holger Badstuber, der unter Ancelotti fast gar nicht zum Einsatz kam, nach Schalke aus. Dazu wird bereits für die kommende Saison geplant: Sebastian Rudy und Niklas Süle von 1899 Hoffenheim sollen zum FC Bayern wechseln. Der Transfer der beiden Nationalspieler zum 1. Juli ist inzwischen in trockenen Tüchern.

Gentleman Ancelotti und Vulkan Hoeneß

Ancelotti zeigte sich in der Hinrunde auch während der kurzen Schwächephase nach außen, wie man ihn kennt: Locker, höflich und auf seine Arbeit konzentriert. Intern aber zog er doch etwas die Zügel an und beschloss: Die Spieler müssen vor den Heimspielen öfter mal ins Hotel einrücken.

Dass sein Team nicht mehr ganz so kontrolliert wie in der Vorsaison spielte, ist dem neuen System geschuldet. Aber auch hier zeigte sich der Trainer pragmatisch: "Wenn meine Spieler lieber 4-2-3-1 spielen als 4-3-3, dann sollen sie das tun", erklärte er und stellte hin und wieder um. Alles halb so schlimm. Dem Perfektionisten Pep folgt der Anpassungskünstler Ancelotti.

Für die markigen Worte sorgt dafür in Zukunft wieder Uli Hoeneß, der am 25. November zum zweiten Mal zum Präsidenten des weltweit mitgliederstärksten Klubs gewählt wurde. Er blies direkt zur Attacke gegen Dortmund und den "neuen Feind" Leipzig. Hoeneß und Ancelotti - das klingt nach einem perfekten Paar.

Ausblick auf die Rückrunde

Mit zwei Auswärtspartien in Freiburg und Bremen geht es für den FCB los – sechs Punkte sind Pflicht. In der Champions League geht es (mal wieder) gegen Arsenal London, im Pokal heißt der Gegner VfL Wolfsburg. Spätestens im Frühjahr beginnt dann die ganz heiße Saisonphase. Ancelotti hat immer wieder beteuert, dann werde sein Team in Hochform sein. Daran muss er sich messen lassen. Meisterschaft und Pokal sind für die Münchner ja quasi Pflichtaufgaben, die Königsklasse ist die Kür. Und da zeigte man in den letzten Jahren selten eine "6,0".