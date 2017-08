Supercup in Dortmund Bayern gewinnt Prestigeduell im Elfmeterschießen

Stärker als in den letzten Vorbereitungsspielen, aber immer noch mit viel Verbesserungspotenzial: Der FC Bayern München gewann den Supercup gegen Borussia Dortmund, allerdings erst im Elfmeterschießen.

Ein dicker Patzer von Bayerns Javi Martínez bescherte Dortmund die frühe Führung nach zwölf Minuten. Der Spanier vertändelte den Ball in der eigenen Hälfte an Christian Pulisic. Der Kroate steuerte allein auf Bayernkeeper Sven Ulreich zu und ließ sich das Geschenk nicht entgehen.

Bayern gleicht aus - und lässt beste Chancen liegen

Bayern schüttelte sich aber, anders als in den letzten Vorbereitungsspielen, nur kurz. Sebastian Rudy, der neben Corentin Tolisso die Mittelfeldzentrale bildete, schickte Joshua Kimmich die rechte Außenbahn entlang. Dessen präzisen Ball auf in die Mitte musste Robert Lewandowski nur noch über die Linie drücken. Der Meister auch danach die spielbestimmende Mannschaft, Pokalsieger Dortmund rettete das 1:1 mit Glück und Torwart Roman Bürki in die Halbzeit. Der parierte gleich zwei Mal stark gegen Thomas Müller.

Ein Konter bringt die erneute Dortmund-Führung

Die Bayern im zweiten Durchgang weiter dominant, doch fehlte wieder die Präzision und Zielstrebigkeit vor dem gegnerischen Tor. Diese Fahrlässigkeit sollte sich rächen. Lewandowski vertändelte am Dortmunder Strafraum den Ball, die Borussia konterte blitzartig und Pierre-Emerick Aubameyang vollendete per Lupfer zum 2:1 nach 71 Minuten. Bayern fiel wieder in die Muster der Vorbereitungsspiele zurück: Mit dem erneuten Rückstand konnte der Rekordmeister diesmal nicht umgehen, Dortmund war kurz davor, den Vorsprung ungefährdet über die Zeit zu schaukeln.

Kimmich erst Retter, dann fast tragischer Held

Bis zur 88. Minute. Ein Freistoß von rechts fand von Süles Kopf den Weg an die Latte, es folgte ein rot-gelbes Spielergewirr im Dortmunder Fünfmeterraum und irgendwie war der Ball plötzlich im Netz. Schiedsrichter Felix Zwayer konsultierte den Videobeweis: Tor! Kimmich schoss, traf Dortmunds Piszcek und irgendwie bugsierte der gemeinsam mit Torwart Bürki den Ball über die eigene Linie. Tor Kimmich oder Eigentor Bürki? Egal - Bayern rettete sich ins Elfmeterschießen.

Doch dort wurde ausgerechnet Retter Kimmich beinahe zum tragischen Helden. Der dritte Bayernschütze scheiterte an Bürki. Weil allerdings Dortmunds Nummer vier, Sebastian Rode, den Ball nicht an Sven Ulreich vorbeibringen konnte, ging's erstmal weiter. Schütze Nummer sechs brachte die Entscheidung: Niklas Süle versenkte sicher, Marc Batra scheiterte an Ulreich - die Bayern schnappten sich mit 7:6 n.E. den ersten Titel der Saison.