Supercup in Dortmund BVB fordert schwächelnde Bayern

Jetzt gilt's! Nach einer enttäuschenden Vorbereitung mit fünf Niederlagen in sechs Partien muss der FC Bayern München im Supercup endlich liefern. Gegner in Dortmund ist der BVB.

Carlo Ancelotti wurde in den letzten Wochen nicht müde, auf den 5. August zu verweisen. An diesem Abend, beim Supercup gegen Borussia Dortmund, müsse seine Mannschaft frisch und top drauf sein. Dieser erste Titel der Saison sei ihm wichtig. Der Italiener wird an diesen Worten gemessen werden. Nach den zum Teil beängstigenden Vorstellungen in Asien und zuletzt beim Audi Cup muss sein Team die Kurve kriegen - und das ohne die verletzten James und Thiago.

Bereit und motiviert

"Die Mannschaft ist für den Supercup bereit. Ich denke, wir sind für das erste offizielle Spiel motiviert", stellte Ancelotti nach einer bislang sehr holprigen Vorbereitung fest. "Wir wissen, dass wir nicht in der besten physischen Verfassung sind, aber Fußball ist nicht nur physisch, er ist auch taktisch, Strategie, Persönlichkeit und Motivation. Ich habe Vertrauen, dass meine Mannschaft morgen alle diese Qualitäten zeigt."

Premiere für den Videobeweis Zum ersten Mal wird im deutschen Fußball am Samstag (20.30 Uhr/ZDF und Eurosport) im Signal-Iduna-Park in Dortmund der Videobeweis eingesetzt. Ab dem ersten Spieltag der Bundesligasaison 2017/2018 wird das technische Hilfsmittel bei allen Partien angewendet.

Neben James und Thiago ist auch David Alaba angeschlagen. Der Österreicher hatte beim Audi Cup im Spiel gegen den FC Liverpool einen Schlag abbekommen. Als Linksverteidiger ist dem italienischen Coach zufolge Rafinha eine Option, Joshua Kimmich würde in diesem Fall voraussichtlich auf der rechten Seite beginnen. Ancelotti muss im deutsche Fußball-Gipfel zudem weiter auch auf Arjen Robben und Jérôme Boateng verzichten, die noch nicht spielfit sind.

Bilanz spricht für die Bayern

Die Bilanz spricht für den FC Bayern. Von den vergangenen zehn Duellen mit den Münchnern konnte Borussia Dortmund aber immerhin drei für sich entscheiden. Vor allem das Aus im Halbfinale des DFB-Pokals vor heimischer Kulisse Ende April hat die Bayern aber getroffen. Das letzte Kräftemessen im Supercup 2016 gewann die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti.