Wechselgerüchte Süle und Rudy zum FC Bayern München?

15 Punktspiele ohne Niederlage könnten 1899 Hoffenheim am Ende teuer zu stehen kommen. Offenbar hat der FC Bayern ein Auge auf zwei Leistungsträger der einzig noch ungeschlagenen Mannschaft im deutschen Profifußball geworfen.

Der deutsche Rekordmeister wird im kommenden Sommer wohl die beiden deutschen Nationalspieler Sebastian Rudy und Niklas Süle von der TSG Hoffenheim verpflichten. Das melden übereinstimmend mehrere Medien. Rudys Vertrag in Hoffenheim läuft aus, er könnte also ablösefrei wechseln. Süle müsste aus seinem bis 2019 laufenden Vertrag heraus gekauft werden. Laut "Süddeutscher Zeitung" sind nur noch Details zu klären.

Lahm-Ersatz?

Süle spielte sich bei den Olympischen Spielen in Rio erstmals international in den Fokus, als er beim Gewinn der Silbermedaille zu den Leistungsträgern gehörte. Im September gab der 21-Jährige beim 2:0-Sieg gegen Finnland sein Debüt in der Nationalmannschaft. Der Innenverteidiger kann auch auf der rechten Seite eingesetzt werden und wäre damit langfristig eine Alternative zu Kapitän Philipp Lahm. Bei ihm könnte die Ablösesumme bei geschätzt 25 Millionen Euro liegen.

Der 26-jährige Rudy wechselte 2010 vom VfB Stuttgart zu den Kraichgauern und ist dort Kapitän. Der zwölfmalige Nationalspieler hat ebenfalls bereits rechts hinten gespielt, auch in der DFB-Elf. Ansonsten ist er eher im defensiven Mittelfeld zu Hause.