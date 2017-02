Stinkefinger-Affäre Ancelotti spendet an DFB-Stiftung

In einer Pressemitteilung des FC Bayern heißt es: "Grundsätzlich halten wir die menschliche Reaktion mit der Geste von Carlo Ancelotti auf die üble Spuckattacke für emotional nachvollziehbar. Nach entsprechender Stellungnahme von Carlo Ancelotti wird der Kontrollausschuss des DFB dieses Verfahren einstellen. Carlo Ancelotti wird auf Grund seiner Geste jedoch eine Spende in Höhe von 5.000 Euro an die DFB-Stiftung leisten."

Das war passiert

Nach dem späten Ausgleichstor des FC Bayern in der turbulenten XXL-Nachspielzeit von Berlin kochten die Emotionen richtig über. Der sonst so besonnene Carlo Ancelotti verlor für eine Sekunde die Fassung und zeigte beim Gang in die Kabine Hertha-Fans den Stinkefinger. "Ja, ich habe diese Geste gemacht, weil ich angespuckt wurde", kommentierte er die Aktion später in der ARD-Sportschau.

Eine halbe Stunde nach seinem kurzen Ausraster war Ancelotti wieder die Beherrschung in Person. "Ich werde mir den Tag rot im Kalender anstreichen, denn ich war das erste Mal in meinem Leben in Berlin. Leider hatte ich nicht so viel Zeit, mir die Stadt anzuschauen", sagte der Italiener im gemütlichen Plauderton. Als sei nichts gewesen. Ob der 57-Jährige dafür eine Strafe durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) befürchten muss, ist aktuell noch offen. Nach Medien-Informationen wird er gegenüber dem Kontrollausschuss eine Stellungnahme abgeben müssen.

Watzke nimmt Ancelotti in Schutz

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke

Hans-Joachim Watzke ist der Meinung, mal solle die Sache nicht zu hoch hängen. "Ich würde jetzt nicht den Stab über ihn brechen wollen", sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund im ZDF-Sportstudio. "Ich würde mich nicht davon freisprechen, dass mir das nicht auch passieren könnte, wenn mich einer bespuckt."

"Wenn dir einer von oben auf den Kopf rotzt, dann findest du das nicht so spannend." BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke

Hertha wittert Verschwörung

Vielleicht beschäftigt sich der DFB auch mit dem delikaten Vorwurf von Hertha-Coach Pal Dardai. Der Ungar witterte in seiner ersten Enttäuschung wegen der extrem langen Nachspielzeit eine Verschwörung. "Sorry, aber ich glaube, das ist der Bayern-Bonus", wetterte Dardai vor den Kameras in Richtung Schiedsrichter Patrick Ittrich.

Hertha-Coach Pal Dardai

Fakt ist: Robert Lewandowskis Ausgleichstreffer nach 95:59 Minuten war das späteste Bundesliga-Tor seit detaillierter Datenerfassung. Dabei hatte der vierte Offizielle nach dem Ende der regulären Spielzeit mit seiner Tafel "nur" fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt. Und schon da hatte es gellende Pfiffe von den 74.667 Zuschauern im erstmals in dieser Saison ausverkauften Olympiastadion gegeben. Auch Vedad Ibisevic, der mit dem 1:0 seine Torflaute beendete, sprach hinterher von einem Bayern-Bonus: "Warum muss man fünf Minuten nachspielen und dann noch zwei oben drauf? Wo gibt es das sonst? Nur bei den Bayern!"

Tätlichkeit nach Schlusspfiff

Der Ärger der Herthaner über den nur knapp verpassten Sieg hatte sich auch schon auf dem Rasen entladen. Torhüter Rune Jarstein schoss nach dem Ausgleich den Ball an den Rücken von Xabi Alonso, woraufhin es zu heftiger Rudelbildung kam. "Das gehört sich nicht, das ist kein Fair Play", kritisierte Bayern-Torhüter Manuel Neuer. Weltmeister Thomas Müller konnte derweil über den angeblichen Bayern-Bonus nur lachen: "Hertha hat von Anfang an nur Zeitspiel gemacht", sagte der Nationalspieler und legte nach: "Sie sollen sich mal anschauen, wie viele Krämpfe es ab der 50. Minute gab bei einer Mannschaft, die keine englischen Wochen hat."