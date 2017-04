0:0 in Leverkusen FC Bayern verpatzt Generalprobe

Bayern München hat die Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag bei Real Madrid verpatzt. Im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen musste sich der Rekordmeister und Tabellenführer mit einem 0:0 zufriedengeben.

Der Fokus des FC Bayern ist klar auf das Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid gerichtet. Für die wichtige Partie am Dienstag schonte Trainer Carlo Ancelotti einige seiner Stars - für den Rekordmeister war das Spiel gegen Bayer Leverkusen eher unbedeutend, aber etwas Selbstvertrauen sollte schon getankt werden: Rafinha, Juan Bernat, Joshua Kimmich, Douglas Costa und Kingsley Coman begannen anstelle von Philipp Lahm, Xabi Alonso, ArjenRobben, Jerome Boateng und Franck Ribéry. Robert Lewandowski, der gegen Madrid wegen einer Schulterprellung ausfiel, fehlte gelbgesperrt, der verletzte Mats Hummels stand nicht im Kader.

Ohne Robbéry fanden die Bayern schwer ins Spiel - steckte die 1:2-Heimniederlage gegen Real noch in den Köpfen? Erst in der 32. Minute gab es die erste gefährliche Torraumszene für die Münchner: Erst klärte Tin Jedvaj einen Schuss von David Alaba mit der Brust, direkt danach kratzte Ömer Toprak einen Ball von Arturo Vidal von der Linie. Jetzt nahm das Bayern-Spiel an Fahrt auf: Fünf Minuten später rettete Bernd Leno mit einer Glanzparade vor dem 0:1 - Coman scheiterte aus kurzer Distanz. In der 39. Minute landete ein Kopfball von Thiago knapp über das Tor.

"Ich bin einfach nur stinkig, dass wir hier kein Tor geschossen haben." Thomas Müller

Bayern können Überzahl nicht nutzen

Ab der 59. Minute spielten die Bayern in Überzahl - Jedvaj sah nach einem wiederholten Foul die Gelb-Rote Karte. Doch wer dachte, Bayern würde die Partie nun dominieren, der irrte. Leverkusen konnte immer wieder für Entlastung sorgen - den ganz großen Druck konnten die Münchner erzeugen. Ancelotti reagierte und brachte Robben für Costa - aber auch der Niederländer konnte keine großen Akzente mehr setzen. In der 85. Minute vergab Philipp Lahm (mittlerweile für Javi Martinez im Spiel) die Chance auf den Sieg - sein Schuss aus fünf Metern ging knapp am Tor vorbei. Ob die schlechte Chancenverwertung das nötige Selbstvertrauen für Dienstag gebracht hat? Die Antwort gibt es am Dienstag um 20.45 Uhr.

Bayer Leverkusen - Bayern München 0:0

Leverkusen: Leno - Hilbert, Jedvaj, Toprak, Wendell - Baumgartlinger, Aranguiz (62. Dragovic) - Havertz (88. Bailey), Brandt (66. Bellarabi) - Kampl, Volland

Trainer: Korkut

München: Neuer - Rafinha, Martinez (72. Lahm), Alaba, Bernat - Kimmich, Vidal - Coman (70. Alonso), Thiago, Costa (60. Robben) - Thomas Müller

Trainer: Ancelotti

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Tore: Fehlanzeige

Zuschauer: 30.210 (ausverkauft)

Gelb-Rote Karte: Jedvaj wegen wiederholten Foulspiels (59.)

Gelbe Karte: Aranguiz (6) -