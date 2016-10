Bayern im Vorwärtsgang München siegt entspannt gegen Gladbach

In den vergangenen Jahren hatte Borussia Mönchengladbach den FC Bayern regelmäßig geärgert. Diesmal drehte der Rekordmeister den Spieß um. Beim 2:0-Heimsieg am 8. Bundesligaspieltag waren die "Fohlen" nur ein Sparringspartner.

Zum 98. Mal gab''s den Klassiker FC Bayern gegen Mönchengladbach. 45 Mal konnten in der Vergangenheit die Münchner gewinnen. So leicht wie beim 46. Sieg hatten sie es wohl selten. Die Borussia wirkte über weite Strecken lethargisch, ausgelaugt, möglicherweise nach dem 2:0-Champions-League-Sieg bei Celtic Glasgow einfach noch nicht wieder bei Kräften. Bayern München kontrollierte die Partie weitgehend nach Belieben.

Auch, weil Coach Carlo Ancelotti - anders als sein Gegenüber André Schubert - in der luxuriösen Situation ist, fast nach Belieben rotieren zu können. Kapitän Philipp Lahm stand nicht einmal im Kader, Jérôme Boateng, Joshua Kimmich und Thomas Müller genossen den besten Blick aufs Spiel von der Bank. Die Umstellungen in der Startelf schadeten dem Bayernspiel aber keineswegs. Wie schon beim 4:1 in der Champions League gegen Eindhoven schaltete die Ancelotti-Truppe mit Anpfiff in den Vorwärtsgang und drückte Gladbach in die Defensive.

Bayern trifft früh - und schaltet in den Schongang

Vor allem Lahm-Ersatz Rafinha präsentierte sich von seiner Sahneseite. Nach neun Minuten hatte er das 1:0 selbst auf dem Fuß, setzte den Ball noch ans Außennetz. Sieben Minuten später servierte er Arturo Vidal eine Flanke punktgenau auf den Kopf zum 1:0. Als Douglas Costa mit einem satten Flachschuss nach 31 Minuten auf 2:0 erhöhte (und die Bayern dazwischen weitere gute Chancen hatten), war die Gladbacher Niederlage eigentlich schon besiegelt.

Im zweiten Durchgang schalteten die Münchener dann doch deutlich zurück. Bayern erarbeite sich zwar noch einige kleinere Tormöglichkeiten, ließ diese aber lässig liegen. Mönchengladbach hatte nach 71 Minuten tatsächlich auch eine Chance: André Hahn traf nach Vorlage von Julian Korb aus wenigen Metern den Ball aber nur ans Lattenkreuz. Es blieb die einzige der Gäste in diesem Spiel.

Der Spieltag im Überblick

Hamburg - Frankfurt 0:3 (0:1)

Leverkusen - Hoffenheim 0:3 (0:1)

Freiburg _ Augsburg 2:1 (0:0)

Darmstadt - Wolfsburg 3:1 (1:0)

Hertha - Köln 2:1 (1:0)

Ingolstadt - Dortmund 3:3 (2:0)

Bayern - Gladbach 2:0 (2:0)

Leipzig - Bremen (Sonntag, 15.30 Uhr)

Schalke - Mainz 05 (Sonntag, 17.30 Uhr)