Fußball-Bundesliga Bayern strauchelt in Hoffenheim

Spitzenreiter FC Bayern München muss am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga die zweite Saison-Niederlage hinnehmen. Die Ancelotti-Elf verlor beim Tabellendritten 1899 Hoffenheim.

Es fehlte was im Spiel der Bayern in Halbzeit eins: Ideen und Kreativität. Trainer Carlo Ancelotti gönnte Spielmacher Thiágo Alcantara eine Pause, prompt lief die Bayern-Maschine zunächst nicht rund. Hoffenheim nutzte dies blendend aus und kontrollierte die Partie zunächst. Der Lohn: Die 1:0-Führung nach 21 Minuten durch einen satten 20-Meter-Schuss von Andrej Kramaric. Davor und danach: einige weitere gute Chancen für die Hausherren (3., 9., 41.). Doch Neuer-Stellvertreter Sven Ulreich arbeitete zuverlässig an diesem Abend im Kraichgau.

Ein erstes Münchner Lebenszeichen erst nach 45 Minuten. Lewandowski schaufelt einen Querpass von Kingsley Coman an die Hoffenheim-Latte. Es war ein Weckruf für den Tabellenführer: Denn nach dem Seitenwechsel erinnerten sich die Bayern an einen Begriff aus dem Lexikon der ausgestorbenen Fußballbegriff: "agil". So kamen sie zurück - agil und im Dauer-Vorwärtsgang Richtung Hoffenheim-Tor.

Bayern nur im Vorwärtsgang

Bayerns Offensiv-Artisten Lewandowski, Robben, Vidal und Coman versuchten sich aus allen Distanzen mit den verschiedensten Körperteilen. Fernschüsse, Nahschüsse, Kopfbälle - Hoffenheim-Torwart Oliver Baumann, in Halbzeit eins überwiegend zum Zuschauen verdammt, wurde prima warmgeschossen. Und stand einmal nicht der Keeper richtig, war's ein Abwehrspielerbein, das einem Bayern-Tor im Weg stand. Von den offensiven Hoffenheimern war wenig zu sehen. Bis auf Kramaric, der bei einem der wenigen Entlastungskonter den Ball aber weit über das Bayern-Tor schaufelte (67.).

Es war nur ein kurzes Aufbäumen, dann rollte wieder der Bayern-Express. Allerdings ohne im Ziel anzukommen. Hoffenheims Defensive wackelte, aber irgendwie hielt sie doch bis zum Ende durch - auch dank einem überragenden Torwart Baumann. Im 18. Bundesliga-Duell gewinnt 1899 Hoffenheim erstmals gegen den FC Bayern München.

1899 Hoffenheim - FC Bayern München 1:0 (1:0)

Hoffenheim: Baumann - Süle, Vogt, Hübner - Toljan, Demirbay (62. Schwegler), Rudy (75. Terrazzino), Amiri, Zuber - Kramaric, Wagner (62. Szalai). Trainer: Nagelsmann



München: Ulreich - Rafinha, Martinez, Hummels, Alaba (75. Bernat) - Alonso, Sanches - Robben, Vidal, Coman - Lewandowski. Trainer: Ancelotti



Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)

Tore: 1:0 Kramaric (21.)

Zuschauer: 30.150 (ausverkauft)

Beste Spieler: Baumann, Rudy - Alonso, Robben

Gelbe Karten: - Lewandowski (4)

Statistik: Torschüsse 14:21, Ecken 7:9, Ballbesitz 40:60 Prozent, Zweikämpfe 87:93