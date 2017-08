FC Bayern München Schwerer Einstand für Salihamidzic

Als die Spieler des FC Bayern nach dem verloren Spiel um Platz drei gegen den SSC Neapel beim Heimturnier vom Platz gingen, wurden sie gnadenlos ausgepfiffen. Zu tief sitzt der Frust bei den sonst so erfolgsverwöhnten Fans des Rekordmeisters. Sie bekamen Fußball-Magerkost präsentiert: Kein einziges Tor gelang den bayerischen Superstars in der heimischen Arena. "Die Leute haben das Recht zu pfeifen", sagt Hasan Salihamidzic, "ich hätte auch lieber gewonnen, aber das ist kein Wunschkonzert." Eins wurde deutlich nach den Vorstellungen des FC Bayern: Auf den neuen Sportdirektor wartet eine Menge Arbeit.

"Ist halt so"

Hasan Salihamidzic zeigt sich aber zuversichtlich: "Wir werden wieder in alter Frische ein gutes Spiel absolvieren. Der Supercup ist unser Fokus jetzt." Am Samstag gegen Borusssia Dortmund will sich der FC Bayern wieder gewohnt souverän präsentieren. Klar hätte sich "Brazzo" einen besseren Einstand gewünscht, aber "es ist halt so". Mit seiner Frohnatur will der Bosnier die Mannschaft motivieren und lächelt die brisante Lage beim FC Bayern einfach weg: "Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir in Dortmund ein gutes Spiel machen werden."

Salihamidzics Frohnatur gefragt

Was werden seine Aufgaben in der Zukunft sein? Thomas Müller vermisst Geschlossenheit, die Neuzugänge sind noch nicht integriert, die Lücke, die Philipp Lahm und Xavier Alonso hinterlassen haben, ist noch nicht gefüllt worden. Trotz dieser Baustellen versichert Salihamidzic, man müsse sich "nicht um den FC Bayern sorgen". Damit das so bleibt, ist der Sportdirektor gefordert: Er muss jetzt ganz nah beim Team sein und Stimmungen spüren, was er laut Sebastian Rudy und Niklas Süle, den beiden Neuzugängen aus Hoffenheim, bereits tut. Im Miteinander von Team, Trainer Carlo Ancelotti und den Bayern-Bossen ist nun sein gesamtes diplomatisches Geschick gefragt - sicherlich hilft ihm dabei seine Frohnatur.