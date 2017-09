Neun Minuten, fünf Tore, vier Rekorde Als Lewandowski Historisches glückte

Vor exakt zwei Jahren verblüffte Robert Lewandowski die Fußballwelt. 45 Minuten lang schmorte der Bayernstürmer auf der Bank. Dann wechselte ihn Trainer Pep Guardiola ein - und der Pole pulverisierte gleich vier Rekorde in nicht einmal neun Minuten.

Wie in dieser Saison war es der 6. Bundesliga-Spieltag, wie heute Abend (Anstoß 20.30 Uhr) ist der VfL Wolfsburg der Gast in der Münchner Arena. 1:0 führten die Niedersachsen vor zwei Jahren. Die Torgarantie des FC Bayern, Robert Lewandowski, saß bis dahin nicht wirklich gut gelaunt auf der Bank.

Zur Halbzeit reagiert Trainer Pep GuardiolaDie Niedersachsen führen zum Pause 1:0. Dann wechselt Bayern-Coach Pep Guardiola Torjäger Robert Lewandowski für den blassen Mittelfeldspieler Thiago ein. Lewandowski "wartet" gerade einmal sechs Minuten, bis er zu seiner historischen Torgala ansetzt. Mit Treffern in den Spielminuten 51, 52, 55, 57 und 60 dreht er die Partie fast im Alleingang. Und schnappt sich gleich vier Fußballrekorde, die so leicht wohl kaum zu brechen sind.

Lewandowskis Rekorde

Als erster Einwechselspieler überhaupt erzielte Lewandowski fünf Tore, zudem stehen seine Treffer für den bisher schnellsten Hattrick (3:22 Minuten), Viererpack (5:42) und Fünferpack (8:59) der Fußballgeschichte. "Ich war wie in einer anderen Welt, wie in Trance", erinnert sich Lewandowski. Generell trifft er gegen Wolfsburg recht gerne. In 13 Bundesligaspielen gegen die "Wölfe" war Lewandowski bisher 14 Mal erfolgreich.