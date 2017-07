Neuer Sportdirektor FC Bayern präsentiert Hasan Salihamidzic

Der FC Bayern präsentierte Hasan Salihamidzic im Rahmen einer Pressekonferenz am Montag (31.07.17). Der Posten war seit dem Rücktritt von Sportvorstand Matthias Sammer vor einem Jahr vakant. Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatten bei der Asienreise zuletzt verkündet, einen geeigneten Sportdirektor gefunden zu haben. Als Kandidaten waren auch Mark van Bommel, Miroslav Klose und Thomas Linke gehandelt worden.

Personalie polarisiert

Der Name Salihamidzic war in den gerüchtebewussten Medien bereits um die Mittagszeit aufgetaucht - und wurde fortan natürlich in den sozialen Netzwerken munter diskutiert. Während zahlreiche User bei Twitter und Facebook "ein gutes Gefühl" bei der Personalie haben, zweifeln einige an der Durchsetzungsfähigkeit des Bosniers. "Zu nett", "nicht hart genug" bis zu "von allen Kandidaten wirklich der schlechteste", urteilten manche Internetnutzer. In der munteren Netzdiskussion spiegelt sich tatsächlich die Frage, ob der sportlich unbestritten unantastbare Salihamidzic ohne jede Erfahrung tatsächlich die wuchtigen Fußstapfen von Vorgänger Matthias Sammer ausfüllen kann.

Das ist Hasan Salihamidzic

Hasan Salihamidzic (links) und Thomas Linke 1997 bei einem Bundesligaspiel zwischen dem HSV und Schalke 04

Hasan "Brazzo" Salihamidzic wurde am 1. Januar 1977 in Jablanica im ehemaligen Jugoslawien geboren. Nach Stationen bei FK Turbina Jablanica und FK Velez Mostar schickten seine Eltern den damals 15-jährigen Salihamidzic wegen des Bosnienkriegs zu Verwandten nach Hamburg. Beim Hamburger SV landete er nach Jugend und Amateuren 1995 bei den Profis, wo er in 72 Spielen 19 Mal traf und drei Jahre zu den besten Spielern gehörte.

Nach Vertragsende 1998 sicherte sich der FC Bayern München die Dienste von Salihamidzic. Bis 2007 blieb er beim deutschen Rekordmeister, in dieser Phase seiner Karriere feierte er auch die größten Erfolge. Sechs Mal wurde er Deutscher Meister, vier Mal DFB-Pokalsieger, vier Mal Ligapokal-Sieger. Der größte Triumph 2001: Im Champions-League-Finale in Mailand gewann er mit dem FC Bayern gegen den FC Valencia, in Tokio gegen die Boca Juniors den Weltpokal.

Nach 234 Spielen mit 30 Toren verließ er den Rekordmeister 2007 zu Juventus Turin, 2011 schloss er sich dem VfL Wolfsburg an, 2012 beendete er seine aktive Karriere. Für die Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas spielte Salihamidzic von 1996 bis 2006 42 Mal, in seiner Heimat wurde er vier Mal zum Fußballer des Jahres gewählt.