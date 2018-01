FC Bayern München Abwehrtalent Friedl an Bremen ausgeliehen

Der österreichische U21-Nationalspieler ist eines der großen Talente des Rekordmeisters. Ende November feierte er in der Champions League gegen den RSC Anderlecht sein Profi-Debüt. Drei Tage später absolvierte er sein erstes Bundesligaspiel. Gegen Borussia Mönchengladbach durfte er sich eine Halbzeit lang beweisen. Ansonsten stand Friedl bei den Amateuren in der Regionalliga Bayern bis zur Winterpause zehn Mal im Einsatz und erzielte dabei ein Tor.

Bremen spekuliert über eine Verpflichtung

Der Manager der Hanseaten betätigte die Einigung über den Vertrag. Für das Wochenende soll der 19-Jährige bereits eine Option für einen Einsatz gegen Hertha BSC sein. "Marco ist ein junger, talentierter Spieler, wir trauen ihm kurzfristig die Bundesliga zu. Er wird sofort bei uns mittrainieren, im Kader stehen", sagte Bremens Trainer Florian Kohfeldt. Obwohl Werder keine Kaufoption hat, heißt das laut Baumann noch lange nicht, dass er nicht doch längerfristig bei Werder bleiben könnte: "Wenn er nach anderthalb Jahren so weit ist, dass er zurück zu den Bayern geht, dann werden wir in der Zwischenzeit viel Spaß an ihm gehabt haben. Aber wenn er noch nicht ganz so weit ist, werden wir Möglichkeiten haben, ihn ganz zu verpflichten."