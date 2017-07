OP in München Juan Bernat verpasst den Saisonstart

Bernat hatte sich auf der Asienreise beim 0:4 des FC Bayern im Spiel gegen den AC Mailand bei einem Zweikampf verletzt. Diagnose: Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk.

Auch Champions-League-Start ohne Bernat

Wie die Bayern mitteilten, wurde der 24-jährige spanische Nationalspieler inzwischen in München operiert. Bernat wird damit den Saisonstart in der Bundesliga und auch den Beginn der Gruppenphase in der Champions League Mitte September verpassen.

Für Bernat ist die Verletzung doppelt bitter, hatte er in den bisherigen Vorbereitungsspielen auf der linken Abwehrseite einen positiven Eindruck hinterlassen. Für den Konkurrenten von David Alaba auf dieser Position ist es die zweite schwere Verletzung in seiner Zeit in München. Im Herbst 2015 fehlte er ebenfalls lange nach einem Muskelbündelriss im Oberschenkel.