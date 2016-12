Inoffizieller Titel Manuel Neuer zum vierten Mal Welttorhüter

Der FC Bayern hat Manuel Neuer zur inoffiziellen Wahl zum Welttorhüter des Jahres 2016 gratuliert. Der deutsche Nationaltorwart erhielt die Auszeichnung von der Internationalen Föderation für Fußball-Statistik (IFFHS).

"Mit seinem vierten Welttorhüter-Titel in Folge hat sich Neuer in der ewigen Rangliste auf Platz zwei zusammen nmit dem Italiener Buffon aufgeschlossen", heißt es auf der Homepage des deutschen Rekordmeisters. Diese Rangliste führt weiterhin der Spanier Iker Casillas an, der bereits fünfmal als bester Torhüter der Welt geehrt wurde.

Umstrittene "Expertenabstimmung"

Es war Neuers vierte Ehrung durch die einst vom Deutschen Alfredo Pöge gegründete Vereinigung. Die Abstimmung ist allerdings wegen ihrer intransparenten Kriterien umstritten. Mehrere Dutzend angebliche Experten aus aller Welt stimmen ab. Es ist allerdings unklar, um welche vermeintlichen Fachleute es sich dabei handelt.