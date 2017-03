Kleiner Eingriff beim FCB-Keeper Neuer fällt nach OP zwei Spiele aus

Am Mittwoch brach Manuel Neuer das Training ab. Nun musste sich der Nationaltorhüter einer kleinen Operation am linken Fuß unterziehen. Laut FC Bayern München fällt er zwei Spiele aus.

Laut einer Mitteilung des FC Bayern handelt es sich um einen "kleinen Eingriff" am linken Fuß. Der Eingriff sei optimal verlaufen. Neuer wird dem FC Bayern damit am Samstag gegen den FC Augsburg und am Dienstag bei 1899 Hoffenheim fehlen. Damit dürfte Ersatzkeeper Sven Ulreich zu seinen nächsten Einsätzen kommen.

Der 28-Jährige, der Abwanderungsgedanken haben soll, hat in dieser Spielzeit erst ein Pflichtspiel für die Münchner absolviert. Der ehemalige Stuttgarter stand beim 2:3 im Champions-League-Gruppenspiel bei FK Rostow im Bayern-Tor, sah da aber nicht allzu gut aus.

"Alles top gelaufen. Jetzt hart arbeiten, um schnell wieder ins Team zu kommen." Manuel Neuer auf Twitter

Spitzenspiel und Champions League im Visier

Zuletzt hatte Neuer immer wieder mit Wadenproblemen zu kämpfen. Deshalb musste er auch seine Teilnahme am Test-Länderspiel gegen England (1:0) und am WM-Qualifikationsspiel in Baku gegen Aserbaidschan (4:1) absagen. Im Spitzenspiel am 8. April gegen Borussia Dortmund, vor allem aber im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid (12. April) soll der DFB-Kapitän wieder zur Verfügung stehen.