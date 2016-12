Nach 3:1 Tabellenführer Arbeitssieg für den FC Bayern in Mainz

Der FC Bayern gewinnt in Mainz mit 3:1 und ist wieder Tabellenführer. Doch so einfach wie sich das anhörrt, war das nicht. Die Göste hatten es den Münchnern durch ein Blitztor nicht einfach gemacht.

Eigentlich hätten die Münchner doch vorgewarnt sein müssen. Mainz - da war doch was? Richtig. Vergangene Saison fing sich der FC Bayern gegen die 05er am 24. Spieltag eine seiner zwei Saison-Niederlagen (1:2) ein. Aber bereits nach vier Minuten mussten sich die Münchner in diesem Spiel erneut erst einmal kräftig schütteln: Jhon Cordoba hatte den Gast aus heiterem Himmel in Führung geschossen.

"Ich bin vor allem mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden. Da haben wir schöne Kombinationen geboten und auch getroffen." FC Bayern-Trainer Carlo Ancelotti

Robery wieder aktiv

Diesmal hatte der Rekordmeister aber die passende Antwort parat. Schließlich stand für den Rekordmeister erstmals seit der 1:2-Niederlage gegen den FSV im vergangenen März das Erfolgsduo Franck Ribéry und Robben gemeinsam wieder in der Startformation. Allerdings zeigten die beiden bei den Treffern noch keine Coproduktion. Der Franzose zeigte zuerst einen Schussversuch und kurz darauf gelang Robert Lewandowski (8.) der Ausgleichstreffer. Nach einer Viertelstunde hatten die Hausherren das Spiel an sich gezogen. In der 21. Minute gelang Robben der verdiente Führungstreffer. Fast hätte er sogar noch das 3:1 erzielt, doch nach 25 Minuten zog er bei einem Heber weit über den Kasten.

Fleißkärtchen für Müller

Thomas Müller verdiente sich zahlreiche Fleißkärtchen, aber ein Treffer gelang ihm wieder nicht. Nach 12 Minuten setzte er sich gleich doppelt in Szene: Zuerst negativ: Da hätte er bei einem Zusammenprall im Münchner Strafraum fast einen Elfmeter verursacht. Im direkten Gegenzug scheiterte er nach einem langen Zuspiel nur am am herauseilenden Torhüter Jonas Lösl. Immer wieder spielte er erfolgreiche Pässe mit der Hacke. In der 69. Minute war bei seinem mindestens vierten erfolgreichen Ball dieser Art Robben der Empfänger.

"Das hat Spaß gemacht heute." Thomas Müller

Hoffen auf Elfmeter und ein Last-Minute-Treffer

In der zweiten Halbzeit spielten die Bayern weiter geduldig, machen aber nicht mehr den großen Druck. Das hätte sich fast gerächt: Nach 65 Minuten wollten die Mainzer einen Elfmeter, den den Schiedsrichter aber klar ablehnte. Auch der Rekordmeister hoffte zweimal auf den Pfiff von Siebert. Aber weder ein angebliches Handspiel von Romalho (80.) noch nach einem Rempler an Müller entschied der Referee auf Elfmeter. Ansonsten kam von den Münchnern offensiv lange nichts mehr. Erst in der Nachspielzeit legte Lewandowski noch zum 3:1-Endstand nach.

Eine Nacht Tabellenführer

Damit haben die Münchner zumindest für eine Nacht dank ihrem Torverhältnis die Tabellenführung übernommen. Die aktuell punktgleichen Sachsen spielen erst am Samstag (18.30 Uhr) gegen Schalke 04.

FSV Mainz 05 - Bayern München 1:3 (1:2)

Mainz: Lössl - Donati, Balogun, Bell, Hack (62. Öztunali), Brosinski - Frei (72. Latza), Ramalho (81. De Blasis), Malli - Onisiwo, Cordoba. - Trainer: Schmidt

München: Neuer - Kimmich (77. Vidal), Martinez, Hummels, Alaba - Lahm, Thiago - Robben, Thomas Müller (87. Sanches), Ribery (66. Costa) - Lewandowski. - Trainer: Ancelotti

Tore: 1:0 Cordoba (4.), 1:1 Lewandowski (8.), 1:2 Robben (21.), 1:3 Lewandowski (90.+1)

Gelbe Karten: Cordoba (5), Bell (6), Balogun (2) - Martinez (3), Lewandowski

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Zuschauer: 34.000 (ausverkauft)