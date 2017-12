FCB in Frankfurt Kovac als Nachfolger? Heynckes: "Das gefällt mir"

Nach dem starken Auftritt gegen PSG, für den FC Bayern steht wieder der Alltag an. Und der heißt Eintracht Frankfurt. Jupp Heynckes trifft Niko Kovac, der dank der guten Leistungen auch als Nachfolger im Gespräch ist.

Nach Paris ist vor Frankfurt. Jupp Heynckes hat sich sehr positiv über die Arbeit seines Trainer-Kollegen Niko Kovac bei Eintracht geäußert. "Das ist seine Handschrift", sagte der 72 Jahre alte Coach des FC Bayern München über die aus seiner Sicht bislang "gute Runde" der Hessen vor dem Aufeinandertreffen am Samstag (Beginn: 15.30 Uhr). "Das gefällt mir, wie er agiert", sagte Heynckes.

"Jede Woche muss ich zu einem anderen Trainer Stellung nehmen. Wir haben gesagt, dass ich nichts mehr dazu sagen möchte und der FC Bayern einen klaren Plan hat", antwortete Heynckes auf die Frage, ob Kovac ein möglicher Nachfolger für ihn beim deutschen Rekordmeister wäre. Kovac hat in München eine Vergangenheit als Spieler (2001 bis 2003). Seit 2016 trainiert er die Eintracht.

Die Rotationsmaschine

Der Bayern-Coach erwartet einen besonders aggressiven und laufstarken Gegner. Heynckes rechnet gegen Eintracht Frankfurt mit einer unangenehmen Partie und er plane wieder eine Rotation. Kingsley Coman hat keine Muskelverletzung, er steht am Samstag voraussichtlich zur Verfügung. Müller, Boateng, Vidal und Martinez sollen wieder in die Stammmannschaft rücken. "Ich habe die finale Entscheidung noch nicht getroffen", sagte Heynckes. Alle vier saßen gegen PSG draußen: "Bei Thomas war das doch klar, er war sechs Wochen verletzt und hatte am Wochenende davor gespielt, ich wollte kein Risiko eingehen. Ähnlich ist es bei Jerome. Und Javi wollte ich eine Pause geben. Tolisso hat super trainiert, daher habe ich ihn gebracht."

"Wir haben unseren Leistungszenit noch nicht erreicht"

Der Trainer sieht sein Team noch nicht am Limit. Die Verletzten müssen erst noch zurückkehren. Bis es im Februar, März, April dann drauf ankommt, werde sein Team fit sein. "Wir haben unseren Leistungszenit noch nicht erreicht. Ich lasse mich nicht von den vergangenen Spielen blenden", sagte er. Ob der FC Bayern nun ein Favorit auf den Champions-League-Titel ist, bezweifelte Heynckes nicht: "Wir gehören sicherlich zu den erweiterten Favoriten - aber da liegt noch viel Arbeit vor uns.“