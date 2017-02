2002: Sein erster Profi-Einsatz Bereits 1995 wechselt Philipp Lahm als 12-Jähriger zum FC Bayern. 2002 wird er Profi und bestreitet am 13. November beim 3:3 im Champions-League-Gruppenspiel gegen den RC Lens sein erstes Spiel. In der 90. Minute wird er für Markus Feulner eingewechselt. Es bleibt sein einziger Einsatz in jener Saison.