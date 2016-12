Wechsel beim FC Bayern Green zieht es nach Stuttgart

"Ich setze mir mit Stuttgart jetzt neue Ziele und freue mich auf diese Herausforderung - und vor allem darauf, den VfB in der zweiten Saisonhälfte beim Ziel Wiederaufstieg zu unterstützen,“ so Green, dessen Vertrag in München noch bis zum 30. Juni 2017 gelaufen wäre. "Ich bin in der U15 zu Bayern gekommen und habe wie alle davon geträumt dort Profi zu werden. Und ich habe es geschafft. In den letzten drei Jahren habe ich viel Erfahrung gesammelt."

Neue Erfahrungen sammeln und Stammspieler werden

Green spielte knapp sieben Jahren in der Jugend, der zweiten Mannschaft und bei den Profis des FC Bayern und nahm darüber hinaus mit den USA an der WM 2014 in Brasilien teil. "Julian möchte neue Erfahrungen sammeln, bei einem Klub, bei dem er Stammspieler wird“, sagt Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München AG, "das war beim FC Bayern durch die große Konkurrenz natürlich schwierig. Ich wünsche Julian für seine Zukunft alles Gute. Er war immer ein fleißiger, zuverlässiger und sehr sympathischer Spieler für den FC Bayern.“